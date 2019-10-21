Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Kız Kardeşim Eğitim Tırı’ Ispartalı kadınlarla buluştu

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve CocaCola Türkiye işbirliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim Tırı, 2019 eğitimleri için yola çıktı. Bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadın ile bir araya gelen Kız Kardeşim Projesi kapsamında 21 Ekim'de Ispartalı kadınlara misafir olunurken, yıl sonuna kadar 12 ilde 9 bin kadına daha ulaşılması hedefleniyor.

‘Kız Kardeşim Eğitim Tırı’ Ispartalı kadınlarla buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve CocaCola Türkiye işbirliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim Tırı, 2019 eğitimleri için yola çıktı. Bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadın ile bir araya gelen Kız Kardeşim Projesi kapsamında 21 Ekim’de Ispartalı kadınlara misafir olunurken, yıl sonuna kadar 12 ilde 9 bin kadına daha ulaşılması hedefleniyor.
Büyük ilgi gören Kız Kardeşim Projesi eğitim programında 1555 yaş arası kadınlara Bilişim ve Finansal Bilinç başlıkları altında verilen eğitimler kapsamında; Bireyler İçin Finansal Bilinç ve Uygulamalı Temel Finans, Dijital OkurYazarlık, Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği alanına ilişkin konular aktarıldı. Isparta’da projenin başladığı 2015 tarihinden bu yana 622 kadın ‘Kız Kardeşim Projesi' eğitimlerinden faydalandı.
16 Eylül’de yola çıkan Kız Kardeşim Eğitim Tırı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yollarda olacak. Kız Kardeşim Eğitim Tırı 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 12 proje iline ulaşacak.

Yıl sonuna kadar 9 bin kadına ulaşılması hedefleniyor
2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaştı. Kız Kardeşim Projesi'nin Türkiye’de bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek olduğu kaydedildi.
Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgibecerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin amaçlandığı Kız Kardeşim Projesi ile 2019 yılında 9 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Kız Kardeşim Projesi kapsamında ayrıca, Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ISPARTA

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETUDOSD sporcusu Uluslararası yarışmada ter döktü
YEREL HABERLER ETUDOSD sporcusu Uluslararası yarışmada ter döktü
Halterde Isparta için gururlandıran derece Ispartalı halterciden gümüş madalya
YEREL HABERLER Halterde Isparta için gururlandıran derece Ispartalı ...
Başkan Başderğirmen, “Belediye ile muhtarlar her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundadır."
YEREL HABERLER Başkan Başderğirmen, “Belediye ile muhtarlar her ...
Isparta 32 Spor Başkanından sitem: "Karaman’da kötü ağırlandık"
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor Başkanından sitem: "Karaman’da kötü ...
Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Söyleyici: "İki maç kaybettik diye pes edecek değilim"
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Söyleyici: "İki maç ...
Atlı cirit gösterisi yapılan düğünde, sünnet çocuğunu deveye bindirip konvoy yaptılar Sünnet düğününde Türklük ve Yörüklük kültürlerini doyasıya yaşattılar
YEREL HABERLER Atlı cirit gösterisi yapılan düğünde, sünnet çocuğunu ...
Isparta'da evinde düşerek mahsur kalan 83 yaşındaki kadını polis ve itfaiye ekipleri kurtardı Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular, itfaiye merdiveniyle içeri girdiler
YEREL HABERLER Isparta'da evinde düşerek mahsur kalan 83 yaşındaki ...
Isparta’da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi Başkan Yardımcısı Gözgün: “Tedbiri elden bırakma, umudunu kaybetme”
YEREL HABERLER Isparta’da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği ...
Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı
YEREL HABERLER Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı
Eğirdir'de Muhtarlar Günü kutlamaları Kaymakam Adem Çelik: "Vatandaşlarımızın dertlerini, şikayetlerini bizlere ulaştırdığınız en önemli kanallardan birisisiniz"
YEREL HABERLER Eğirdir'de Muhtarlar Günü kutlamaları Kaymakam Adem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X