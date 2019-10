Yüzme Türkiye Finalleri öncesinde Milli Takıma aday yüzücülerin belirlenmesi amacıyla Mersin'de düzenlenen yarışlara katılan Ispartalı sporcular, A ve B kategorilerindeki barajları en yüksek derecelerle geçerek kente geri döndüler. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü İlker Burak Kaya, tüm bölgesel ve ulusal yüzme şampiyonalarında federasyon barajlarını geçerek her yıl istikrarlı bir şekilde devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye Yüzme Federasyonu 1112 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge Müsabakası Mersin’de yapıldı.

Türkiye Finalleri (Şampiyonası) öncesi 4 bölgede gerçekleşen Türkiye 1112 Yaş baraj geçme ve Milli Takıma aday olacak yüzücülerin belirlenmeleri amacıyla yapılan yüzme yarışlarında, Isparta yüzücüleri Antrenörleri İlker Burak Kaya önderliğinde şampiyonluklarla ve federasyon barajlarini en yüksek derecelerle geçerek Isparta’yı gururlandırdı.

Ispartalı sporcu Yusuf Kuşçu ve Öznur Metin, A4 barajını geçerek bölge birincilikleri ve ikincilikleri kazandı.

Başarılı yüzücüler, Ahmet Can Yılmaz, Ceren Gökçebay, Keziban Tütüncü, Beren Gözaçan, Berfu Özkök A1 ve A2 barajlarını geçerek başarılı bir şekilde tamamladılar.

Melek Nil Bolat, Hilal Karaatlı, İklim Kutlu ve Pamirhan Köksal ise yarışmada B Barajlarını geçtiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü İlker Burak Kaya, Milli Takıma sporcu kazandırmak için çok çalıştıklarını ve sporcularının barajı geçtiğini söyledi.

Isparta adına tüm bölgesel ve ulusal yüzme şampiyonalarında federasyon barajlarını geçerek her yıl istikrarlı bir şekilde devam ettiklerini anlatan Kaya, yüzmede madalyaları kazanmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

