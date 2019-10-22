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Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay: " Isparta'da 'UYUMA' projesinin daha aktif olarak kullanılması ...

İHA

Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen, tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirilen, 'UYUMA' isimli projesinin de kentte daha fazla kullanımının aktifleşmesi gerektiğini söyledi.

Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay: " Isparta'da 'UYUMA' projesinin daha aktif olarak kullanılması lazım"

Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen, tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirilen, ‘UYUMA’ isimli projesinin de kentte daha fazla kullanımının aktifleşmesi gerektiğini söyledi.
Isparta'da görev yapan ulusal ve yerel yayın organları temsilcileri, Bingöl’den Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Metin Akay’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette basın mensupları adına konuşan Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) Başkanı Karahan, Isparta medyasının devlet ve milletinin her zaman yanında olduğuna vurgu yaparken, İl Emniyet Müdürü Akay ise, kenti sahada gezerek tanımaya çalıştığını ifade etti. İl Emniyet Müdürü Akay, kentin terör konusunda ciddi sıkıntıları bulunmadığının altını çizerek uyuşturucu ile mücadele konusunda geçen yıl hayata geçirilen UYUMA isimli projenin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
İl Emniyet Müdürü Akay’a kentteki medya mensuplarının genel yapısı hakkında bilgiler veren IGC Başkan Karahan, camia olarak her zaman devlet ve milletin yanında olduklarını söyledi.

Akay: “Bölgeyi gezerek tanımaya çalışıyorum”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay ise, Isparta’yı çok sevdiğini belirterek; “Bilindiği üzere göreve başlayalı kısa bir süre oldu. Daha önce Isparta’dan birkaç kez geçmiştim ama buraya gelme fırsatım olmadı. Bildiğim bir şehir değildi, şehri tanımaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Mesleğe ilk başladığım yıllarda üstlerimin bana, ‘Çalıştığın bölgeyi gezerek öğren’ diye nasihatleri vardı, ben de o şekilde ilerliyorum. Bölgemizi gezerek öğrenmeye çalışıyorum. İlçelere gidiyoruz, oraları inceliyorum. Bütün birimlerimizle durum toplantıları gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

UYUMA projesini yaygınlaştırma hedefi
Isparta’nın terör olayları konusunda ciddi sıkıntıları bulunmayan bir il olduğuna değinen İl Emniyet Müdürü Akay, ülkede terör tehdidinden sonra gelen konunun uyuşturucu olduğunu ve bu konuda teşkilat olarak önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Akay ayrıca, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen, tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirilen, ‘UYUMA’ isimli projesinin de kentte daha fazla kullanımının aktifleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zehir ihbarını yapanların kimlikleri gizli kalıyor
Yürütülen proje kapsamında, Google Play Store ve Apple sanal mağazalarında geliştirilen uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor ve UYUMA Uygulaması ile ihbarda bulunulabiliyor.
Uygulamanın önemli özelliklerinden birinin, bildirim yapanın kimlik bilgilerinin gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmeyeceği ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından bilinmeyecek olması olarak ifade ediliyor.

ISPARTA

22 Ekim 2019 Salı

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