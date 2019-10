Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Söyleyici görevinden istifa etti

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Tarık Söyleyici, görevinden istifa etti.

Söyleyici, Isparta 32 Spor’un her zaman şahısların üzerinde olduğunu söyleyerek, "Şehrimizin takımının önünü açma adına Başkan Atakan Yazgan ve yönetim kurulu ile birlikte ortak bir karar alarak, görevimden ayrılıyorum. Bu bir veda değildir. Şehrimizin takımının her zaman destekçisi olacağım" dedi.



"Isparta 32 Spor'u şampiyonluk hedefinden kopmamış bir şekilde teslim etmenin huzuru içerisindeyim"

Ispartaspor'un her zaman şahısların üzerinde olduğunu söyleyen Teknik Direktör Söyleyici, "Ben ve ekibim göreve başladığımızda kentimizin takımını şampiyon yapma hedefi ile yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Özellikle sportif başarıların dışında Isparta 32 Spor'un kurumsallaşması ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için pek çok projeleri geliştirip, bunların hayata geçirilmesi için Başkan Atakan Yazgan ile adımlar attık. Özellikle, SDÜ ve Başkanımız Atakan Yazgan ile birlikte yaptığımız çalışmalar çok yakın bir tarihte meyvelerini verecektir. Beşinci hafta sonu itibariyle özellikle deplasmanlarda istediğimiz sonuçları elde edemedik. Ben de bu nedenle takımımızın önünü açma, üzerimizdeki kara bulutların dağılması için Başkanımız ve Yönetim ile ortak karar alarak görevimden ayrılıyorum. Sezon başladığından bugüne kadar toplam 5 maçın üçünü deplasmanda oynamamıza rağmen zirve yarışında devam ediyoruz. Yani, Isparta 32 Spor'u şampiyonluk hedefinden kopmamış bir şekilde teslim etmenin huzuru içerisindeyim" diye konuştu.



"Her zaman destekçisi olmaya devam edeceğim"

"Bu bir veda değildir, ben her zaman şehrimizin takımının yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğim" diyerek açıklamalarını sürdüren Teknik Direktör Söyleyici, "Bu süreç içerisinde beni, teknik heyetimizi ve futbolcu kardeşlerimi yalnız bırakmayan başta Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu'na, Kulüp Başkanımız Atakan Yazgan'a, kulüp yöneticilerimize, Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e, Isparta Milletvekillerimize, SDÜ Rektörümüz Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'ya, Şehir Hastanesi Başhekimi Ruşen Keskin'e ve her zaman takımına sahip çıkan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ispartaspor'un bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğimi herkesin bilmesini özellikle isterim. Kurduğumuz bu takımın şampiyon olacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.



Yazgan: "Tarık Söyleyici Isparta için bir değerdir"

Teknik Direktör Tarık Söyleyici ve yönetim kurulunun aldığı ortak karar ile ilgili Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan da bir açıklama yaptı. Teknik Direktör Söyleyici'nin aldığı kararı saygı ile karşıladıklarını belirten Başkan Yazgan, Söyleyici'nin Isparta 32 Spor'a veda etmediğini, her zaman destekçisi olacağına inandıklarını kaydetti.

Tarık Söyleyici'nin Isparta için bir değer olduğunu söyleyen Yazgan, "Teknik Direktörümüz Söyleyici, yönetim kurulumuz ile birlikte takımın önünü açma adına ortak bir karar aldık. Onun kararına saygı duyuyoruz. Hocamız Isparta için bir değerdir, öyle olmaya da devam edecektir. Tarık Söyleyici bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Isparta 32 Spor'un destekçisi olacaktır ve bizleri yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu.



"En kısa sürede yeni hocamızı belirleyeceğiz"

Isparta 32 Spor'un teknik direktörsüz de kalmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Atakan Yazgan, en kısa süre içerisinde yeni bir teknik adam ile yola devam edeceklerinin altını çizdi. Yazgan, "Isparta 32 Spor sezon öncesinde olduğu gibi hedefinden uzaklaşmadı. Bizim hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda yeni hocamızla yolumuza devam edeceğiz ve şehrimizin takımını layık olduğu yere getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımızı da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ISPARTA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:20

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.