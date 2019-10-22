Ayazmana'da tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası gece - gündüz asfalt dökülüyor

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün mahallelerde ortaklaşa sürdürdüğü altyapı ve asfalt çalışmaları il genelinde devam ederken, Ayazmana Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt çalışmaları tamamlandı. Ayazmana Mahalle Muhtarı Süleyman Kocaer, mahalleye en hızlı şekilde hizmeti ulaştıran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve personeline teşekkür etti.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce Ayazmana Mahallesi 231 ve 233. caddeler ile 4434. sokakta, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlanan 12 bin metrekarelik alanda asfalt çalışmaları tamamlandı.

“Gecegündüz demeden asfaltımız dökülüyor”

Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer, “Mahallemizdeki caddelerimizde yağmur suyu ve kanal sorunlarımız vardı, bu çalışmalar tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından gecegündüz demeden asfaltımız dökülüyor” dedi.

ISPARTA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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