Onu sahada görenler şaşırıp kalıyor: "Öğrencilerim bana 'Abla' diye hitap ediyor, anne şefkatini görüyorlar" Profesyonel futbolu bırakan kadın futbolcu Emine Çildan, amatör kümede antrenör oldu Futbolun sultanı yetenekli gençleri yetiştirmek için kolları sıvadı

Isparta Gençlerbirliğispor’un Futbol Antrenörü Emine Çildan, Güller Diyarı'nın tek kadın futbol antrenörü olarak görev yapıyor. Çildan oyuncularının kendisine 'Abla' diye hitap ettiğini ifade etti.

2016 yılında aldığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Grassroots C Antrenör Belgesi'ne sahip olan Emine Çildan, 5 yıllık futbol hayatının ardından antrenörlüğe başladı. 3 yıl Şanlıurfa Gençlikspor’da forma giyen ve Gazikent 1. Ligi’ne transfer olan Çildan, futbolu bırakıp antrenörlüğe başladı.



Çildan: "1. Lig’de forma giydim"

Isparta Gençlerbirliğispor’da altyapı antrenörlüğü yapan Emine Çildan, bir yandan da eğitimini sürdürüyor. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri 4. sınıf öğrencisi olan Çildan, "Küçüklüğümden bu yana futbolu çok seviyordum. Sürekli spor kanallarını izler, futbolcuların teknik hareketlerini takip ederdim. Okul takımının seçmeleri yapıldı. Hem beden eğitimi öğretmeni ve hem de futbol temsilcisi hocamız olan Mustafa Abak tarafından okul takımına seçildim. Çok hızlı koşmam nedeniyle hocalarım kanatta değerlendirdi beni. 5 yıl profesyonel futbol oynadım. 3. Lig'de Şanlıurfa Gençlerbirliği ve 1. Lig'de Gazikent’te futbol oynadıktan sonra öğrenim görmek için Isparta’ya geldim. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Spor Bilimleri'ne geldikten sonra altyapı anlamında başarılı işler yapan Isparta Gençlerbirliği'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ender Yıldız hocayla tanıştım. 2 yıldır da Gençlerbirliğispor’da antrenörlük yapıyorum. Hocalarım Mustafa Abak ve Ender Yıldız’a da teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.



"Beni sahada görünce şaşırıyorlar"

Futbolun sadece erkek oyunu olmadığını ve kadınların da bu dalda başarılı olduğunu dile getiren Emine Çildan, "Beni sahada gören hakemler, rakip takım antrenörleri ve futbolcular şaşırıyor. Öğrencilerim bana ‘Abla’ diyor. Saha içerisinde taktik verdiğim an antrenör olduğumu anlıyorlar. Öğrencilerim bazen de beni anne gibi görüyorlar ve bu şefkatle sarılıyorlar" diye konuştu.



2 şampiyonluk yaşadı

Unutamadığı anıları anlatan Çildan şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl Isparta U13 ve U14 liglerinde Gençlerbirliğispor’la şampiyonluk yaşadım. Benim için iyi bir tecrübe ve çok güzel bir başarıydı. Bugünün küçükleri, yarının yıldızları olacak. Pırıl pırıl çocuklarımız var. Hepsi ayrı bir yetenek. Türk futbolunun kurtuluşu altyapıda. Bu yeteneklerimizi Türk sporuna kazandırmak için de gece gündüz çalışacağım."



"Kadınlar isterse başarır"

"Kadınlar isterse başarır" diyen Çildan, "Futbol benim yaşam tarzım. Futbola aşığım resmen. Kadınlar da isterse her alanda başarılı olabilir. Hangi meslek olursa olsun. Birçok kadın futbolcu ve antrenör olmak isteyen arkadaşlarımız var. Yeter ki cesaret edin. Hele ki doğu tarafında futbol hocası yok. Hedefim hem alaylı hem de mektepli olmak. Yani akademisyenliğin yanında hoca olmak. Yüksek lisansa hazırlanıyorum. İdolüm ise Fatih Terim" diye konuştu.

ISPARTA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:20

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.