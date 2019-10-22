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Isparta'daki muhtarlar binasına kavuştu

İHA

Isparta'daki muhtarlar binasına kavuştu

Isparta Muhtarlar Derneği’nin yeni hizmet merkezi törenle açıldı. Açılış törenine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.
Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, açılış konuşmasında muhtarların 45 yıl sonra adına ve misyonuna yakışır bir dernek binasına sahip olduğunu söyleyerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile meclis üyelerine teşekkür etti.

45 yıl sonra gelen mutluluk
Başkan Büyükleblebi, “Eski dernek binası dar oluşu kaynaklı sorunlar yaşıyorduk. Misafirimizi ağırlama ve toplantıya imkan vermemesinden dolayı sıkıntılar oluyordu. Muhtarlar olarak hep beraber bulaşabileceğimiz daha uygun bir yer arayışımız ve talebimiz vardı. Burası yıllardır atıl kalmış bir alandı. Belediye Başkanımızdan talep ettik sağ olsunlar bizi kırmadı. Muhtarlar Derneğimiz, 45 yıl sonra adına ve misyonuna yakışır bir yere kavuştu. Mutlu ve gururluyuz. Bizler hizmet noktasında köprü vazifesindeyiz. Yeni hizmet binamızla birlikte Isparta halkının ihtiyaçlarının giderilmesinde daha çok çalışacağız” dedi.
Başdeğirmen: “Muhtarlar, Belediye Valilik, siyasi güç de yanımızda ve arkamızda olunca, Allah’ın izniyle yapamayacağımız hiçbir şey yok”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dernek merkezi açılış töreninde muhtarların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, “Bizim muhtarlarımız her türlü güzelliğe layık. Onlar hizmetin bel kemiği. Vatandaş ile belediye arasında köprü oluyorlar. Onlar bize çok hizmet ediyorlar. Geçim zorluğu çeken insanlarımız için hep birlikte çalışıyoruz. Onlar bize bildirerek vatandaşa daha kolay ulaşabiliyoruz. Burada bize teşekkür ediyorlar ama asıl biz teşekkür ediyoruz. Onların hizmet noktasındaki altyapısını iyileştirmek ve güçlendirmek bizim en önemli görevimiz. Muhtarlarımız bizimle köprü oluyor, bize ulaşıyorlar. Biz de Valiliğimize. Valimiz sağ olsunlar hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Her zaman kapısı açık oldu. Muhtarlar, Belediye Valilik, siyasi güç de yanımızda ve arkamızda olunca, Allah’ın izniyle yapamayacağımız hiçbir şey yok” diye konuştu.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da konuşmasına ‘Yol arkadaşlarım, hizmet arkadaşlarım’ diye başladı. Muhtarlar Derneği’ne böylesine güzel bir hizmet binasını uygun gören Belediye Başkanı Başdeğirmen’e muhtarlar adına teşekkür eden Seymenoğlu, “Böyle büyük mekanlara da ihtiyaç vardı. Daha güçlü ve verimli hizmetler yapacaksınız. Bizleri de davet edeceksiniz, burada halkımızın, şehrimizin sorunlarını konuşacağız. Bu mekanı çok önemsiyoruz. Beraber olursak, sadece hedefimiz Isparta olursa yapamayacağımız hiç bir iş olmaz. Altından kalkamayacağımız hiç bir iş olmaz. Ben deme ile hiçbir şey yapamayız. Birlik olalım şu ana kadarki görüntü ve hizmet olarak bu beraberliğimizi gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan, Muhtarlar Derneği açılışında bu zamana kadar Muhtarlar Derneği Başkanlığı yapan Yılmaz Ayfer, Osman Kınay ve Mehmet Gönül’e teşekkür plaketi verildi.

ISPARTA

22 Ekim 2019 Salı

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