Eğirdir'de İç Sular Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya Liman Başkanlığı koordinesinde, “İç Sular Gemi Sevk ve İdaresi Sınavı” yapıldı.

Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlköğretim Okulunda yapılan ve 71 kişinin katıldığı yazılı sınavda 25 soru sorularak, 40 dakika süre tanındı.

Antalya Liman Başkanlığı'nda görevli Gemi Mühendisi Atilla Piralioğlu’nun komisyon başkanlığını yaptığı sınavda komisyon üyeleri İsmail Cem Akın ve Kemal Yeşil’den oluştu. Sınav Komisyon Başkanı Atilla Piralioğlu, sınav öncesi sınava katılanlara bazı uyarılarda bulunarak başarılar diledi.

ISPARTA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:20

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.