Halk otobüsleri kooperatifinden Kahraman şoföre ödül

Isparta Çünür Mahallesi’nde 17 Ekim’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) sabah saatlerinde okuluna gitmek için halk otobüsüne bindikten sonra sara krizine girince, otobüsle en yakın hastaneye sevk eden kahraman şoför Erhan Ayhan ödüllendirildi.

S.S. 18 No’lu Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Faruk Daşdöner, yönetimce ödüllendirilen şoför Ayhan’ın ödülünü verdi.

Ödüllendirme sonrasında yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Kız KYKYerleşkeler seferini yaparken, aracında fenalaşan öğrencimizi büyük bir özveri ve dikkat göstererek Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne yetiştiren ve olumsuz bir durum olmasını engelleyen, kooperatifimizin ‘Güvenli ulaşım’ prensibinden ödün vermeyen şoförümüz Erhan Ayhan, kooperatif başkanımız Faruk Daşdöner tarafından ödüllendirilmiştir. Kendisine teşekkür ederiz” denildi.

ISPARTA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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