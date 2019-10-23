Eşsiz doğal güzelliğe sahip Milas Mesireliği’nde düzenleme çalışmaları

Isparta’da uzun yıllar vatandaşların piknik ve eğlencelerine ev sahipliği yapan ve zaman içerisinde bakımsız halde kaderine terk edilen Milas Mesireliği’nde Valilik tarafından başlatılan düzenleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Kentte, eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas’ın eski günlerine kavuşturmak için Isparta Valiliği geçtiğimiz aylarda çalışmalara başlamıştı. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Mesire alanında çalışmalar son hızla devam ediyor.

Çalışmaları yerinde incelemek ve denetlemek üzere sık sık Milas Mesireliği‘ne giden Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Açık Ceza Evi hükümlüleri tarafından yapılan kamelyaların yapımını inceledi, çalışanlara sohbet ederek kolaylıklar diledi.

ISPARTA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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