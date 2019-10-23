Muhtarlardan Başkan Başdeğirmen'e, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı fotoğraflı makam panosu hediyesi Başkan Başdeğirmen’den birlik ve beraberlik mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye tarafından Muhtarlar Derneğine tahsis edilen yeni dernek binasının açılışına katılırken, akşamında da muhtarlar ve eşlerine 19 Ekim Muhtaralar Günü dolayısıyla yemek verdi. Başkan Başdeğirmen program sonunda muhtarlara ofislerinde kullanılmak üzere üzerinde İstiklal Marşının yazılı olduğu, Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu makam panosu ile duvar saati hediye etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’in ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Meclisi Üyeleri, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve davetliler katıldı.

Kendilerinin hatırlanmasından ve değer verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, “Derneğimizin yeni hizmet binasının açılışını bugün hep birlikte yaptık” derken binanın tahsisinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, yeni binalarında Isparta halkına en güzel şekilde hizmet sunacaklarını belirtti.

Programa ev sahipliği yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Muhtarlar Derneği açılışı ile başlayan güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Başdeğirmen, “Bugün güzel bir gün yaşadık, hep beraber mutlu olduk. Muhtarlar Derneğimiz çok güzel olmuş, elinize sağlık. Tüm muhtarlarımızın emeği var. Güzel bir çalışma yapmışsınız. Hem muhtarlarımıza hem de hemşehrilerimize yakışan güzel bir muhtarlar odası olmuş. Birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışacağız. İnşallah nice 19 Ekim Muhtarlar Gününde buluşmak üzere diyorum” şeklinde konuştu.

Her zaman muhtarlarla birlikte olmaya devam edeceklerini söyleyen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da, “Yolumuz her zaman söylediğimiz gibi hizmet yolu. Elimizden geldiğince mesaimizi insanımızı mutlu etmeye insanımızın derdiyle dertlenmeye ayırıyoruz. Bu yolda da beraberiz birlikteyiz” dedi.

Muhtarlar Derneğinin yeni hizmet binasının tahsisini gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine de teşekkür eden Vali Seymenoğlu, Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlarken, “Her zaman vatandaşa hizmet anlamında beraber olduğumuzu yineliyorum. Eşleriniz, çocuklarınız ile uzun, sağlıklı ömürler, mahallelerinize iyi hizmetler diliyorum” görüşlerinde bulundu.

ISPARTA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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