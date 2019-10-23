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ITB Meclis Başkanı Doğan: '"Gülbirlik, yüksek fiyat verdi"

İHA

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan, gül yağı fiyatlarının kiloda 4 bin avroya kadar düşmesinden yakındı. Ticaret Borsası Meclis Başkanı, gülyağı üreticisi Mehmet Ali Doğan, Gülbirliğin gülçiçeği taban fiyatın 7.80 lira olarak belirlemesi ile başlayan tartışmaları değerlendirdi. Meclis Başkanlığı görevinin yanı sıra gül yağı üreticisi ve ihracatçısı olan Doğan, "Bu şartlarda Gülbirlik yüksek fiyat verdi" dedi.

ITB Meclis Başkanı Doğan: '"Gülbirlik, yüksek fiyat verdi"

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan, gül yağı fiyatlarının kiloda 4 bin avroya kadar düşmesinden yakındı. Ticaret Borsası Meclis Başkanı, gülyağı üreticisi Mehmet Ali Doğan, Gülbirliğin gülçiçeği taban fiyatın 7.80 lira olarak belirlemesi ile başlayan tartışmaları değerlendirdi. Meclis Başkanlığı görevinin yanı sıra gül yağı üreticisi ve ihracatçısı olan Doğan, “Bu şartlarda Gülbirlik yüksek fiyat verdi" dedi.
Doğan, “Gülyağı piyasası giderek düşüyor. Gül yağı fiyatları düştükçe gül çiçeği fiyatı da düşüyor. Geçen yıl 810 bin avro olan gül yağı fiyatları bu yıl 4 bin avroya kadar geriledi. Şu an gül yağı satamıyoruz. Stoklar kalıyor. Gülbirliğin belirlediği fiyat normal. İyi fiyat verdiğini düşünüyorum” diye konuştu.

ISPARTA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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