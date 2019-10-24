Isparta'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris Kasabası'nda vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.

Sarıidris Kasabası Başpınar mevkinde gerçekleştirilen yağmur duasına Sarıidris Kasabası Belediye Başkanı Ramazan Pala, ilk ve ortaokul öğretmenleri, öğrenciler, cami imamları ve çok sayıda bölge sakini vatandaş katıldı. Gönüllü vatandaşlar yağmur duasında ellerini semaya açarak yağış olması için dua etti. Daha sonra hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan yemekler, çocuklara ve katılan misafirlere ikram edildi.

ISPARTA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.