Isparta'da yüzlerce sporcu atletizm yarışmasında ter döktü Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenler ödüllendirildi

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atletizm Yarışması düzenlendi, yaklaşık 350 sporcu koşuda ter döktü.

Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Botanik Park’ta Atletizm Yarışması düzenlendi. Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen yarışmalar nefesler kesti. Yaklaşık 350 sporcunun ter döktüğü yarışmada derece alanlara madalya ödülü verildi.

Kategorilerinde ilk 4’te yer alan sporcular, Ankara’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu'nda ter dökecek. Diğer yandan, Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz, katılımın sevindirici olduğunu belirterek, derece alanları kutladı.

ISPARTA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.