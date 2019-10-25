Keçiborlu Belediyespor galibiyet peşinde

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Isparta 1.Amatör Futbol Ligi’nin iddialı ekibi Keçiborlu Belediyespor, 27 Ekim Pazar günü saat 14.00’de Gelendostspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Sarıkırmızılılar, Milli Egemenlik Sahası’nda zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor.

Hedefini Isparta 1. Amatör Lig şampiyonluğu ve Bölgesel Amatör Lig olarak belirleyen sarıkırmızılılarda Teknik Sorumlu Hakan Şimşek, “İyi bir kadroya sahibiz. Gelendostspor’da iyi bir ekip. Zor bir maç olacak. Ama kazanmak zorundayız” dedi.

ISPARTA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:16

YATSI 19:32

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