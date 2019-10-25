Ispartalı Hakem, milli maçta görev yaptı

Isparta Bölgesi Hentbol Hakemi Murat Bıçaklı, Erkekler Hentbol A Milli Takım seviyesinde yönettiği maçlar ile güller diyarını başarıyla temsil etti. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçları öncesinde Eskişehir'de düzenlenen hazırlık turnuvasında üç maçta görev alan Murat Bıçaklı, hakem ikilisi İzmir Bölgesi Hentbol Hakemi Sami Aytaç ile yönettiği maçlarda gösterdiği başarılı performans ile takdir topladı.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda 2123 Ekim tarihleri arasında oynanan turnuvada Murat Bıçaklı Sami Aytaç ikilisi sırasıyla Türkiye İtalya, Türkiye Kuzey Makedonya ve İtalya Kuzey Makedonya maçlarında düdük çaldılar.



Hakemliğe milli maçla geri döndü

Turnuva sonrasında açıklamalarda bulunan Murat Bıçaklı, "Daha önce de birçok önemli müsabakada ve organizasyonda düdük çalmıştık. Uluslararası anlamda özellikle 2013 yılında Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda aldığım görev ile hem kendi adıma hem de Isparta’mız adına önemli bir adım atmıştım. Böylesine zor karşılaşmalarda görev olmak bize onur ve gurur veriyor. Bir süre ara verdiğim hakemliğe verdikleri destekler ile yeniden dönmemi sağlayan başta eşim Özlem Bıçaklı olmak üzere Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürüm Yakup Kütük ile Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na teşekkür ederim. Verilecek yeni görevlerde Isparta'yı en iyi şekilde temsil edebilmek için elimden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğim" dedi.

ISPARTA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:16

YATSI 19:32

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