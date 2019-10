Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada 17 yıldır bir baştan bir başa imar ettiklerini ifade ettiği Türkiye’nin, bulunduğu coğrafya dolayısıyla, farklı alanlarda birçok iç ve dış düşmanının bulunduğunu kaydederek, on yıllardır terör belası ile ödetilen bedellerde bütün yollar ve projelerin tamamlanmış ve bitmiş olacağını aktardı. “Bir yıllık bütçenin 56 katı teröre bedel ödemiş bir devletiz, bizim bugün bu tür sıkıntılarımız olmasaydı, bütün yollarımız ve projelerimizin hepsi tamamlanmış, bitmişti” diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, “İşte, ‘Bulunduğumuz coğrafya kaderimiz’ diyoruz ya, bu bedelleri bize ödettiler. Bu bedelleri bize ödettirmeye devam edenlere, son 1 yılda özellikle, Suriye sınırımızdan ülkemize yapılan ve güvenliğimizi tehdit eden, büyük güçlerle, büyük devletlerin silah, eğitim desteği vererek üzerimize saldıkları akrepleri bugün püskürttük uzattık. İşte, Barış Pınarı Harekatı’nı yapmamızın nedeni buydu. Hamdolsun, bunun da sonuçlarını kısa zamanda diplomasi yöntemiyle de almaya başladık. Türkiye’nin büyüklüğünü, Türkiye’nin liderinin büyüklüğünü kabul etti. Ve onunla oturup, masada konuşmak için hepsi sırada bekliyor. Bu coğrafyada raconu kim keser? Türk milleti keser, onun lideri keser. Hamdolsun, bunu herkes anladı” diye konuştu.



“17 yıldır ülkemizi bir baştan bir başa imar ediyoruz”

Partisinin Isparta il binası ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptığı konuşmada, “Bugün, Isparta’mıza uzun yıllar kesintiye uğramış bir demir yolu ulaşım hizmetinin tekrar başlatılması vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Bu hizmetler insanımızın hak edip, zamanında hak edene teslim edilmesi gereken hizmetlerdi. Bizler iktidara geldiğimizden beri ülkemiz insanınız ihtiyacı olan ve kamu kurumları tarafından, devlet tarafından yapılması gereken hizmetleri bir hizmet siyaseti sorumluğu içerisinde ve hizmet siyasetinin Türk siyasetine yerleştirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizi 17 yıldır bir baştan bir başa imar ediyoruz. Bundan da nasibini Ispartalılar aldı, alıyor ve alacak. Bugün ülkemizin hiçbir köşesinde, yöresinde ulaşım adına sorun sıkıntı çekilen, ulaşmakta zorluk çekilen çile çekilen bir yer kalmadı” dedi.

“İstiklalimizi ve istikbalimizi sekteye uğratacak her türlü risklere karşı, her türlü alanda mücadele veriyoruz”

“Yeter mi? Yetmez. Yaptık mı? Yaptık. Yapacak mıyız? Yapacağız. Kimlerle yapacağız? İşte, bu teşkilatlarla yapacağız” diyerek sözlerini sürdüren Bakan Mehmet Cahit Turhan, “Biz, bu hizmetleri ülkemize, ülkemiz insanına getirirken orta uzun vadeli hedeflerimizi belirleyerek bir plan dahilinde yapıyoruz. Önceliklerimizi belirliyoruz, kaynaklarımızı tespit ediyoruz. Kaykılanlarımızı etkin ve verimli kullanarak ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Osmanlı’nın varisi bir devlet olarak bulunduğumuz coğrafyada da ‘Coğrafya bir milletin kaderidir’ anlayışından hareketle istiklalimizi ve istikbalimizi sekteye uğratacak her türlü risklere karşı da gerek diplomatik gerekse savunma sanayi, tarım ulaştırma, enerji, turizm, ticaret ve her türlü alanda da bu mücadeleyi veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Hizmetleri yerine getirme arzusuzunda olan bir siyasi hareketin mensupları olarak bizlere de teker teker sorumluluklar düşüyor”

“Sadece bu sınırları korumak yetmez” diyen Bakan Turhan şöyle devam etti: “Bu sınırların içerisinde yaşayan insanların da, çağın imkanlarını kullanarak onların yaşam kalitesini arttıracak hizmetleri yapmak yani ekonomimizi pastamızı büyültmekte bu çalışmalar içerisinde önemli bir yer tutuyor. Biz, etrafımızdaki ülkelerle olan ticaretimizde Pazar fırsatlarımızı üretim imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek, bunların ekonomimize katkı sağlayacak şekilde hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız. Bu hizmet siyasetinin gereği olarak yapmamız gereken çalışmaları yaptıktan sonra da sadece kendi ülkemiz insanlarının değil, dünyada birçok mağdur, mazlum, mahzun olan insanlarımızın dertleriyle de ilgilenen tarihi sorumluluğu bilinciyle hareket ederek onlara da elimizden gelen yardımı desteği gösteriyoruz. Böyle bir tarihi sorumluluğu olan milletin tarih bilinciyle siyaset yapan ve bu millete karşı vaat ettiği sözleri, hizmetleri yerine getirme arzusuzunda olan bir siyasi hareketin mensupları olarak bizlere de teker teker sorumluluklar düşüyor. Bu, bir kişinin veya birkaç kişinin işi değil. Bu hareket, bizim milletimizin tamamının desteklemesi ve destek almamız gereken ve milletten aldığımız destekle birlikte bu hizmetleri hayata, vücuda geçirmemiz gerektiğini hiçbir zaman unutmamalıyız” ifadelerine yer verdi.

“Partimizin programlarını da iyi okuyup, anlayarak, öğrenerek, bilerek, bunları vatandaşlarımızla paylaşmamız lazım”

Bakan Turhan konuşmasının devamında şu görüşlerde bulundu; “Bizler, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hareketinde birer nefer olarak çalışıyoruz, bu hareketin aktif siyasetçileri ve mücadelecileriyiz” görüşlerinde bulunarak, “Dolayısıyla ne yaptığımızı, niçin yaptığımız, nasıl yapmamız gerektiğini, ne kadar zamanda yapmamız gerektiğini, partimizin programlarını da iyi okuyup, anlayarak, öğrenerek, bilerek, bunları vatandaşlarımızla paylaşmamız lazım”.



“Bir yıllık bütçenin 56 katı teröre bedel ödemiş bir devletiz”

Türkiye’ye karşı dış düşmanların bulunmasının yanı sıra, onların ülke içindeki işbirlikçileri ve uzantılarına da dikkati çeken Bakan Turhan, “Bizim ülkemizde, bizim milletimiz içinde dış düşmanlarımız kadar, onlarla iş birliği yapan gerek sivil toplum örgütleri, gerekse siyasetin içinde olan fertler de var. Başımızda bir terör sıkıntısı ve belası var. On yıllardır devlet ve millet olarak, bu teröre çok bedeller ödedik. Birçok insanımız hayatını kaybetti, birçok maddi faturalar ödedik. Bir PKK terörü için bu ülke 1 trilyon dolar para ödedi. Bizim yıllık gayri safi milli hasılamız 830 milyar dolar. Yıllık bütçemiz 1 trilyon lira. Bir yıllık bütçenin 56 katı teröre bedel ödemiş bir devletiz. Bizim bugün bu tür sıkıntılarımız olmasaydı, bütün yollarımızın hepsi tamamlanmış, bitmişti. Bütün hızlı demir yolu projelerimiz tamamlanmış, bitmişti. Bakanlığımla ilgili önümüzdeki dönem 100 milyar dolar civarında demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve kara yolu ile ilgili yatırım yapılacak. Şimdi, bu yatırımların tamamını biz yapıp, bitirmiş olacaktık” dedi.

“Bu coğrafyada raconu Türk milleti ve onun lideri keser, hamdolsun bunu herkes anladı”

Türkiye’nin son dönemde yaptıkları ile dünya ülkeleri arasında racon kesen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için tüm dünya liderlerin sırada beklediğini vurgulayan Bakan Turhan, “İşte, ‘Bulunduğumuz coğrafya kaderimiz’ diyoruz ya, bu bedelleri bize ödettiler. Bu bedelleri bize ödettirmeye devam edenlere, son 1 yılda özellikle, Suriye sınırımızdan ülkemize yapılan ve güvenliğimizi tehdit eden, büyük güçlerle, büyük devletlerin silah, eğitim desteği vererek üzerimize saldıkları akrepleri bugün püskürttük uzattık. İşte, Barış Pınarı Harekatı’nı yapmamızın nedeni buydu. Hamdolsun, bunun da sonuçlarını kısa zamanda diplomasi yöntemiyle de almaya başladık.

İnşallah bundan sonrası çok daha güzel olacak, bizi aydınlık günler bekliyor.

Bunu artık dünyanın bütün güçleri kabul etti. Türkiye’nin büyüklüğünü, Türkiye’nin liderinin büyüklüğünü kabul etti. Ve onunla oturup, masada konuşmak için hepsi sırada bekliyor. Bu coğrafyada raconu kim keser? Türk milleti keser, onun lideri keser. Hamdolsun, bunu herkes anladı” görüşlerinde bulundu.

“Kendi içimizde kırgınlıkları, dargınlıkları eğer çözemezsek, millete gidip anlatacak bir şeyimiz kalmaz”

AK Parti teşkilatlarına seslenerek, Türkiye’nin dünyadaki konumunun yanı sıra, ülke içerisindeki yapılan çalışmaları anlatmaları gerektiğini ifade eden Bakan Turhan, yakın zamanda yapılacak olan teşkilat seçimlerinde ‘Dava adamlığı’na yakışır bir tavır sergilenmesi çağrısında bulundu.

Bakan Turhan, partililerine hitaben yaptığı konuşmada ise şunları söyledi; “Bize düşen görev ne? Önümüzde bir siyasi teşkilatların belirli aralıklarla yapması gereken bir teşkilat seçimlerine giriyoruz. Teşkilatlarımızı yeniden oluşturacağız. Bu oluşturma esnasında dava adamlığına yakışan davranış, tutum, bu teşkilatların yeniden teşekkülünde oluşabilecek bayrak değişimi hareketinde olumluluk göstermektir. Biz, kendi içimizde kırgınlıkları, dargınlıkları eğer çözemezsek, millete gidip anlatacak bir şeyimiz kalmaz. Bu teşkilat ve partimiz kurulduğundan beri bu ülkeye yaptığı hizmetleri hepimiz biliyoruz. Bizden önce benim görevimi yapan bir sürü Bakan arkadaşım vardı. Sizlerin görevini yapan bir sürü milletvekili arkadaşlarımız, başka il başkanlarımız vardı. Bunlar, bundan sonraki süreçte, kişilerin değişmesiyle dava adamının gayreti, davaya karşı olan sorumluluğu değişmemesi lazım, değişmemelidir. Aynı azimle, gayretle, biz bu işi ülkemiz, milletimiz, medeniyetimiz için, Allah rızası için yaptığımızı göstermemiz lazım. Bu işlerde, ‘Ben olmazsam hiçbir şey yok, ben varsam her şey tamam’ anlayışıyla hareket eden arkadaşlarımızın aramızda yeri yok. Ama biz, tüm milletimizi, bu ülke sevdalılarını, bu ülkenin bulunduğu coğrafyada lider ülke olma davasını destekleyen herkese kapımız açıktır. Bizim genel başkanımız, liderimiz bize Ankara’daki grup toplantılarında, gerekse genel merkezde yaptığımız toplantılarda bunları söylüyor, vasiyet ediyor, tavsiye ediyor. Biz de onun adına burada sizlere bu konuları iletmek istedik. Hepinizden Allah razı olsun, hepinizi alınlarından öpüyorum. Davanız kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun, Allah’a emanet olun”.

