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Profesyonel futbolu bıraktı, anne şefkatiyle eğitmenliğe başladı Isparta’nın tek kadın futbol hocası ...

İHA

Isparta'da üniversite öğrenimine devam ederken, aynı zamanda Gençlerbirliği'nde görev yapan Emine Çildan, Güller Diyarı'nın tek kadın futbol eğitmeni olarak çalışıyor.

Profesyonel futbolu bıraktı, anne şefkatiyle eğitmenliğe başladı Isparta’nın tek kadın futbol hocası geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor

Isparta’da üniversite öğrenimine devam ederken, aynı zamanda Gençlerbirliği’nde görev yapan Emine Çildan, Güller Diyarı’nın tek kadın futbol eğitmeni olarak çalışıyor.
Öğrencilerinin kendisi için ‘Çok şefkatli bir insan’ diye tabir ettikleri Çildan için aynı kulüpte görev yapan Antrenör Ender Yıldız ise, “Bir kadın antrenörümüzün olması bizim için bir ayrıcalık. Velilerimiz de çok olumlu ve anlayışlılar. Bir erkek olarak ses tonumuz yüksek ama kadın olmasından dolayı çocuklarımıza daha yumuşak davranarak, çocuklarımızı kazanıyor. Başarılı olacağından eminim, yolu açık olsun” dedi.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri 4. Sınıf öğrencisi olan ve uzmanlığını futbol olarak alan Emine Çildan, 5 yıllık profesyonel futbol hayatının ardından Isparta Gençlerbirlispor’da futbol eğitmeni olarak görev yapıyor. Daha önce yaklaşık 3 yıl boyunca Şanlıurfa Gençlikspor’da forma giyen ve Gazikent 1. Ligi’ne transfer olan Çildan, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor.

Çildan: “Biz futbolu her zaman bir araç olarak kullanıyoruz"
Aynı zamanda akademik yaşantısına da devam eden ve kendisini sürekli yenilediğini dile getiren Emine Çildan, “Futbol oynamaya çocuk yaşta başladım öğretmenim Mustafa Abak vasıtasıyla. 3 yıl kadar 3. Lig'de futbol oynadım. Benim için bir hobi değil, yaşam felsefesi haline gelmişti. Maçlara liglere ve müsabakalara katıldıktan sonra 1. Lig'e Gazikent’e transfer oldum. Bu benim için çok büyük bir başarıydı. 1 yıl oynadıktan sonra üniversiteyi kazandım ve Isparta’ya geldim. 3 yıldır burada çalışıyorum. Ben de onlarla birlikte büyüdüm. Biz futbolu her zaman bir araç olarak kullanıyoruz. Çocukların gelişimi ve bir yerlere gelebilmesi için kullanıyoruz. Çünkü, çok farklı yetenekler var. Bizim için evet, futbolcu olması çok önemli ama vatana millete iyi bir vatandaş kazandırma da spor bize öncülük yapıyor” dedi.

“Futbol sayesinde hayata bakış açım değişti”
Kadınların her alanda başarıl olacağı görüşünde olan genç çalıştırıcı, “Çocuklar beni abla olarak görüyordu. Ya da farklı rakipler ‘Abla sen de hoş geldin’ diye karşılardı. Maç başladıktan sonra taktik verdikten sonra benim antrenör olduğumu öğrendiler. Kadın isterse her şeyi yapar. Bunun öncüleri var şu an. Bilgin Defterli, Özlem Önder de Türkiye’de en büyük öncülerden biridir kadın futbolunda. Biz de öncülük edersek, kadınların neler yapabileceğini gösterirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

“Öğrencilerim bana, ‘Hocam annem gibi seviyorsunuz’ diyorlar”
Öğrencilerinin antrenman sırasında kendisine anneleri gibi davrandığını ve yaklaştığını, onlara saygı ve sevgi içerisinde eğitim verdiklerini anlatan Çildan, “Küçük yaşlarda antrenman yaparken, onlarla oyun oynadığımız ve temas halinde bulunduğumuzdan dolayı çocuklar ‘Hocam annem gibi kokuyor, annem gibi bizi seviyorsunuz’ diyerek bize saygı duyuyorlar. Böyle söylemler duyuyoruz. Bu, bizi mutlu ediyor. Bunu hissettirebiliyorsak ne mutlu bize. Bu felsefeyle hareket ettik. Çocuklar saygı ve sevgiyle büyümeli. Bu çok güzel bir duygu” diyerek sözlerini tamamladı.

“Ben, futbol sayesinde bir yerlere geldim”
“Türkiye’de kadın futbolu çok rağbet görmüyor” diyen Çildan, “Bunun nedeni de zihniyet veya bütçeden kaynaklı olabilir. Bu yüzden birçok 3. Lig takımı kapatıldı. Mağdur olan takımlar var. En azından Türkiye Futbol Federasyonu destek olmalı. Erkek takımlarına gösterilen ilginin üçte biri kadar kadın futboluna gösterilmesi gerekiyor. Çünkü, en bariz örneği benim. Ben, bugün futbol sayesinde bir yerlere geldim. Futbol sayesinde üniversiteyi kazandım, futbol sayesinde okul okuyorum. Akademik hayatıma da futbol sayesinde yön vereceğim. Bunun için kulüp yetkilileri, TFF kadın futbolu için güzel bir yapılanmaya gidebilir” diye konuştu.

Doğan: “Bence Jose Mourinho değil, Emine hoca”
Çildan’ın öğrencilerinden Isparta Gençlerbirliğisporlu Arda Doğan ise hocasına övgüler yağdırarak, şunları söyledi:
“İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şehit Mustafa Gözütok Okulu’nda, 5. sınıfta okuyorum. 3 yıldır futbol oynuyorum. Emine hoca benim burada gördüğüm en iyi hoca. Yeni gelenler abla diyor. Ama tabii ki o bizim hocamız, ben hocam diyorum. Emine hoca çok şefkatli bir insan, bütün öğrencilerine çok fazla ilgi gösteriyor. Bence Jose Mourinho değil, Emine hoca yani, öyle değerlendirebilirim.”

Yıldız: "Başarılı olacağından eminim"
Eski profesyonel futbolcu ve Isparta Gençlerbirliğispor Futbol Antrenörü Ender Yıldız ise yardımcısı Emine Çildan ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Altyapı U11, U12, U13, U14 ve U15 takımlarımız var. Şimdi, Emine hocamızın 3. yılı. Burada, Spor Bilimleri bölümünde okuyor. Yeniliklere çok açık bir hocamız. Zaten sahaları çok iyi biliyor. Eski profesyonel topçu. Soyunma odasını biliyor. Yenilikleri anında kavrıyor. Çocuklarımıza yardımcı oluyor. Kulübümüz için büyük bir kazanç olarak görüyoruz. Bir bayan antrenörümüzün olması bizim için bir ayrıcalık. Velilerimiz de çok olumlu ve anlayışlılar. Bir erkek olarak ses tonumuz yüksek ama bayan olmasından dolayı çocuklarımıza daha yumuşak davranarak, çocuklarımızı kazanıyor. Başarılı olacağından eminim, yolu açık olsun.”

ISPARTA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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