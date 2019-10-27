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Isparta’daki erkek futbol maçını 3 kadın hakem yönetti Yeşil sahadaki erkeklere, ilk kez trio kadın ...

İHA

Isparta U Ligleri ve amatör kümede futbol hakemliği yapan 3 genç kız, çıktıkları maçlarda ortaya koydukları performansla dikkati çekiyor.

Isparta’daki erkek futbol maçını 3 kadın hakem yönetti Yeşil sahadaki erkeklere, ilk kez trio kadın hakem görevlendirildi

Isparta U Ligleri ve amatör kümede futbol hakemliği yapan 3 genç kız, çıktıkları maçlarda ortaya koydukları performansla dikkati çekiyor.
Kente, İl Hakemi Yüksel Sarıkaya, Aday Hakemler Buse Kurt ve Ayşenur Davras, Isparta U14 Futbol Ligi’nde IYAŞ Gençlikspor ile Isparta Emrespor arasında oynanan erkek futbol maçını yönettiler.
Karşılaşma, 71 IYAŞ’ın üstünlüğü ile sona ererken, maçın orta hakemliğini Buse Kurt, yardımcılıklarını ise Yüksel Sarıkaya ve Ayşenur Davras üstlendi.
Müsabaka boyunca uyum içerisinde olan kadın hakemler, takımlardan tam not aldılar.
Sorunsuz bir şekilde maç yönettikleri gözlenen kadın hakemler, Isparta’da ilk kez trio maçta birlikte görev yaptılar.
Ispartalı Kadın Hakemler Buse Kurt, Yüksel Sarıkaya ve Ayşenur Davras, “Hakemliği çok seviyoruz. İlk kez trio olarak görev aldık. U liglerin yanı sıra 1. Amatör ve 2. Amatör maçlarında da görev yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandılar.

ISPARTA

27 Ekim 2019 Pazar

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