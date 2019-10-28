Isparta U14 Futbol Ligi A Grubuna dahil ma\u00e7ta \u015fampiyonluk kovalayan IYA\u015e Gen\u00e7likspor, 3. Hafta kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda Emrespor\u2019u 71 ma\u011flup etti. Milli Egemenlik Sahas\u0131\u2019nda oynanan ma\u00e7\u0131 kad\u0131n hakemler Buse Kurt, Y\u00fcksel Sar\u0131kaya ve Ay\u015fenur Davras isimli hakemler y\u00f6netti. Kar\u015f\u0131la\u015fmada IYA\u015e Gen\u00e7liksporlu minikler adeta gol \u015fov yapt\u0131. IYA\u015e Gen\u00e7likspor\u2019un gollerini ise Ahmet (3), Semih (2), Ayberk ve Ali atarken, Emrespor\u2019un gol\u00fcn\u00fc ise Engin kaydetti. IYA\u015e Gen\u00e7likspor ald\u0131\u011f\u0131 bu galibiyetle puan\u0131n\u0131 9\u2019a \u00e7\u0131kart\u0131rken, Emrespor ise 3 puanda kald\u0131.