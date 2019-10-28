Harçlıkları ve tanıdıklarından topladıkları paralarla hediye alıp, organizasyon düzenlediler

Isparta’da 2 üniversiteli genç kızın öncülüğünde bir araya gelen 13 kişilik grup, harçlıklarından artırarak biriktirdikleri ve farklı meslek grubundaki tanıdıklarından topladıkları paralarla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan 17 çocuğa sürpriz hediyeli parti düzenlediler.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü’nden alınan özel izinle, biriktirdikleri harçlıklarıyla 12’si kız, 5’i erkek çocuktan oluşan miniklere çeşitli hediyeler alan üniversiteliler, Bakıcı Anne ve Babaları gözetimindeki çocuklar için eğlence merkezinde pasta kesimi yaptılar.

Üniversitelilerin organize ettiği ve çocuklara özel olarak hazırlanan eğlence merkezindeki partide, kesilen pastanın üzerinde ise ‘İyi ki varsınız çocuklar’ ifadesi yer aldı.

Düzenlenen etkinlikte çocuklar, bakıcı anne ve babaları ile birlikte hoş vakit geçiren üniversiteli grup, daha sonra miniklere hediyelerini verdi.

“Bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize”

Renkli görüntülere sahne olan anlamlı etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan üniversite öğrencisi Tuğba Aksu, Meryem Kuzucu isimli arkadaşı ile birlikte böyle bir çalışma yapmayı planladıklarını ve arkadaşlarının da kendilerine verdiği destekle bunu hayata geçirdiklerini söyledi.

Üniversite öğrencisi Aksu, “Harçlıklarımızdan artırarak bir miktar para ortaya koyduk, sonra farklı meslek gruplarından olan tanıdık ve arkadaşlarımızın katkılarıyla bunları birleştirdik. Etkinlik ve izin konusundaki gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra organizasyon düzenleyip, hediye alarak, minikleri mutlu etmeyi amaçladık. Çok güzel ve unutulmaz dakikalar yaşandı. O kardeşlerimizi bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

ISPARTA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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