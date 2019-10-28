Harçlıkları ve tanıdıklarından topladıkları paralarla hediye alıp, organizasyon düzenlediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Harçlıkları ve tanıdıklarından topladıkları paralarla hediye alıp, organizasyon düzenlediler

İHA

Isparta'da 2 üniversiteli genç kızın öncülüğünde bir araya gelen 13 kişilik grup, harçlıklarından artırarak biriktirdikleri ve farklı meslek grubundaki tanıdıklarından topladıkları paralarla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri'nde kalan 17 çocuğa sürpriz hediyeli parti düzenlediler.

Harçlıkları ve tanıdıklarından topladıkları paralarla hediye alıp, organizasyon düzenlediler

Isparta’da 2 üniversiteli genç kızın öncülüğünde bir araya gelen 13 kişilik grup, harçlıklarından artırarak biriktirdikleri ve farklı meslek grubundaki tanıdıklarından topladıkları paralarla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan 17 çocuğa sürpriz hediyeli parti düzenlediler.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü’nden alınan özel izinle, biriktirdikleri harçlıklarıyla 12’si kız, 5’i erkek çocuktan oluşan miniklere çeşitli hediyeler alan üniversiteliler, Bakıcı Anne ve Babaları gözetimindeki çocuklar için eğlence merkezinde pasta kesimi yaptılar.
Üniversitelilerin organize ettiği ve çocuklara özel olarak hazırlanan eğlence merkezindeki partide, kesilen pastanın üzerinde ise ‘İyi ki varsınız çocuklar’ ifadesi yer aldı.
Düzenlenen etkinlikte çocuklar, bakıcı anne ve babaları ile birlikte hoş vakit geçiren üniversiteli grup, daha sonra miniklere hediyelerini verdi.
“Bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize”
Renkli görüntülere sahne olan anlamlı etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan üniversite öğrencisi Tuğba Aksu, Meryem Kuzucu isimli arkadaşı ile birlikte böyle bir çalışma yapmayı planladıklarını ve arkadaşlarının da kendilerine verdiği destekle bunu hayata geçirdiklerini söyledi.
Üniversite öğrencisi Aksu, “Harçlıklarımızdan artırarak bir miktar para ortaya koyduk, sonra farklı meslek gruplarından olan tanıdık ve arkadaşlarımızın katkılarıyla bunları birleştirdik. Etkinlik ve izin konusundaki gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra organizasyon düzenleyip, hediye alarak, minikleri mutlu etmeyi amaçladık. Çok güzel ve unutulmaz dakikalar yaşandı. O kardeşlerimizi bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

ISPARTA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor
Cumhuriyetin 96.yılında anlamlı temel atma töreni
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 96.yılında anlamlı temel atma töreni
Gül üreticilerinden, Gülbirlik'e fiyat tepkisi Gece vakti soğuk havaya aldırmadan meydana çıktılar Gece vakti, soğukta toplanan gül üreticileri: “Bizi ahmak yerine koyuyorlar” “Bu fiyat bize, ‘Arkadaşlar, siz bize köle olun, biz sizi sömürelim, köle gibi çalışın’ demektir”
YEREL HABERLER Gül üreticilerinden, Gülbirlik'e fiyat tepkisi Gece ...
Üniversitesporun 3 kuşağı Isparta’da buluştu
YEREL HABERLER Üniversitesporun 3 kuşağı Isparta’da buluştu
IYAŞ Gençlikspor'dan gol şov: 7-1 Farklı kazanan minikler 7 golle 3 puanın sahibi oldu
YEREL HABERLER IYAŞ Gençlikspor'dan gol şov: 7-1 Farklı kazanan ...
Isparta Jandarma’dan 164 personelle ‘Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’
YEREL HABERLER Isparta Jandarma’dan 164 personelle ‘Türkiye Huzur ve ...
Isparta’daki erkek futbol maçını 3 kadın hakem yönetti Yeşil sahadaki erkeklere, ilk kez trio kadın hakem görevlendirildi
YEREL HABERLER Isparta’daki erkek futbol maçını 3 kadın hakem ...
Isparta'da Cumhuriyet anısına ata sporu Güreş Müsabakaları
YEREL HABERLER Isparta'da Cumhuriyet anısına ata sporu Güreş ...
Düğün fotoğrafçısı kaza yaptığı otomobilde yanarak can verdi
YEREL HABERLER Düğün fotoğrafçısı kaza yaptığı otomobilde yanarak ...
Fotoğrafçı, düğün çekiminden dönerken kazada öldü
YEREL HABERLER Fotoğrafçı, düğün çekiminden dönerken kazada öldü
Profesyonel futbolu bıraktı, anne şefkatiyle eğitmenliğe başladı Isparta’nın tek kadın futbol hocası geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor
YEREL HABERLER Profesyonel futbolu bıraktı, anne şefkatiyle ...
Seracılık köyün kaderini değiştirdi
YEREL HABERLER Seracılık köyün kaderini değiştirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X