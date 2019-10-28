Gül üreticilerinden, Gülbirlik'e fiyat tepkisi Gece vakti soğuk havaya aldırmadan meydana çıktılar Gece vakti, soğukta toplanan gül üreticileri: “Bizi ahmak yerine koyuyorlar” “Bu fiyat bize, ‘Arkadaşlar, siz bize köle olun, biz sizi sömürelim, köle gibi çalışın’ demektir”

Dünya gülyağı üretiminin yüzde 65’ini tek başına karşılayan ve Türkiye’nin gül bahçesi olarak nitelendirilen Isparta’da, gül üreticisi, Gülbirlik tarafından öngörülen 7.80 tutarındaki taban fiyatına tepki gösterdi. Girdi fiyatlarının artması, ancak gül fiyatının geçen yıla göre 1.20 lira daha ucuza alınmasına karşı çıkan Gönen ilçesine bağlı Güneykent Kasabası’ndaki üreticiler, soğuk havaya rağmen akşam vakti toplanarak durumu protesto ettiler. Emekli imam ve gül üreticisinin duası ile başlayan protestoda daha sonra üreticiler sıkıntılarını ortaya koydular.

Kentte, en verimli güllerin üretildiği bölgelerin başında gelen ve 2 binin üzerindeki nüfusunun yüzde 95’lik kısmının gülcülük ile uğraştığı Güneykent’te üreticiler, Gülbirlik'in daha önce açıkladığı 7.80’lik taban fiyatına tepki göstererek, “Biz, Gülbirlik ve özel tüccardan bu paraları almayacağız” dediler.

Isparta’daki gül üretiminde, yüzde 30’luk kısmın alımını yapan Gülbirlik ve özel firmaların kendilerini ‘köle gibi’ gördüğünü öne süren üreticiler, bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki hasat sezonunda kendi kurdukları fabrikada üretim yapmayı hedeflediklerini açıkladılar.

ISPARTA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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