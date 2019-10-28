Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen birer mesaj yayımladılar.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yayımladığı mesajında, “Adalet ve hürriyet temeline dayanan, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve birliğimizin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve sevinci içindeyiz. Türk milleti, kendi varoluşunu başka milletlerin yok oluşuna değil, onların da korunması, adalet ve hoşgörü içinde yaşamaları düşüncesine sahip, başka insanların hayatlarından çalmadan yaşayan bir millettir. Ayrıca, köklü bir devlet geleneğinin vücut bulmuş halidir. Türkiye Cumhuriyeti, şanlı tarihini, gelenek ve kültürünü, inancını her daim muhafaza ederek bu günlere gelmiştir. Bu başarıları sürekli kılmak, sosyal hukuk devleti mücadelesini ve milli egemenliğimizi giderek artan bir azim ve heyecanla sürdürmek, bize emanet edilen cumhuriyetimize sahip çıkmak en önemli görevimizdir” dedi.



Seymenoğlu: “Bugün hepimize düşen ortak görev; milli değerlere, Cumhuriyet’e sahip çıkmak

Vali Ömer Seymenoğlu mesajının devamında ise şu ifadeleri kullandı; “Bugün hepimize düşen ortak görev; milli değerlere, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bu ruh ve bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti; dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle geleceğe her daim emin adımlarla yürüyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, dökülen kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin ve tüm Ispartalı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum”.



Başdeğirmen: “Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yayımladığı mesajında, “Türk Milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Mesajında, “Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır” ifadelerini kullanan Belediye Başkanı Başdeğirmen devamında ise şu görüşlerde bulundu; “Bu büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923’te, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve bugünkü düzeyine ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin yeni yaşını, büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Türkiye Cumhuriyeti, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” .

ISPARTA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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