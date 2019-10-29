Isparta’da Cumhuriyet Kupası’nda derece alan okullar ödüllendirildi

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Isparta’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerini protokol mensupları verdi. Öğrencileri tebrik eden protokol üyeleri, daha sonra günün anısına hatıra fotoğraf çektirdiler.

ISPARTA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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