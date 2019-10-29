Isparta’da 29 Ekim coşkusu Tören alanındaki vatandaşlara gül suyu sıkıldı

Isparta’da Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, vatandaşların katılımıyla kutlandı. Törende, asker ve polislerin geçişini ayakta alkışlayan vatandaşlara, gül suyu sıkıldı.

Isparta Valiliği makamında, Vali Ömer Seymenoğlu ev sahipliğinde sabah saatlerinde düzenlenen tören, hükümet caddesindeki etkinliklerde devam etti. Düzenlenen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri araçla şehri turlayarak vatandaşların bayramlarını kutladı.



"Zaferlerin sonucunda cumhuriyet ilan edildi"

Vali Seymenoğlu, cumhuriyet ilan edilirken Anadolu vatandaşının tek yürek olduğuna değinerek, "Anadolu’nun yoksul insanlarının genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, tek vücut, tek yürek olup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, yedi düvele karşı, tarihte eşine az rastlanır destansı bir mücadeleyle kazanılmış zaferlerin sonucunda cumhuriyet ilan edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Milletçe büyük bir coşku ve gururla kutladığımız bu anlamlı günde sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Seymenoğlu’nun konuşması sonrasında, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak, 29 Ekim Cumhuriyet Haftası dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödül verildi.

Tören, daha sonra kortej geçişleriyle devam ederken vatandaşlar asker ve polislerin geçişini coşkulu bir şekilde alkışladı. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan vatandaşlara ayrıca, Gülbirlik’e ait araç tarafından gül suyu sıkıldı.

Isparta’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Isparta Valiliği önünde güzel sanatlar bölümü öğrencileri tarafından sunulan canlı resim sergisi ile devam etti.

ISPARTA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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