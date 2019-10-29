Isparta’da şüpheli valizden erkek kıyafetleri çıktı

Isparta’da unutulan bir valiz, şüpheli olduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Kontrollü şekilde patlatılan valizin içerisinden erkek kıyafetleri çıktı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki şehirler arası otobüs terminali yakınlarında meydana geldi. Kavşak yakınlarındaki kaldırım üzerinde bir valiz bulunduğunu gören vatandaşlar, şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olayı haber alan polis ekipleri söz konusu bölgeye gelerek, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli valiz nedeniyle İstanbul Caddesi, üniversite otobüs durakları civarından otogar kavşağına kadar güvenlik gerekçesiyle bir süre trafiğe kapatıldı. Emniyet Bomba Uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra valizi kontrol etti.

Bomba Uzmanı, gerekli kontrolleri gerçekleştirdikten sonra ‘Kontrollü patlama’ ikazının ardından, valizi güvenli bir şekilde patlattı. Sonrasında yapılan kontrolde, valizin içerisinden erkek kıyafetleri çıktı. Valiz ve kıyafetleri muhafaza altına alan polis, daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Şehit Faruk Kaplan Sanayi Polis Merkezi’ne götürdü.

ISPARTA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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