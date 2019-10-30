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Kanser hastası şair ve yazar, evini 'kültür- sanat evi'ne dönüştürdü

DHA

ISPARTA'da, 5 yıldır kolon kanseri tedavisi gören, şair ve yazar Zeki Çelik (63), evinin alt katını 'kültür ve sanat evi'ne dönüştürdü. Yazdığı şiirleri, kitapları ve aldığı ödülleri burada sergileyen Çelik, kanser tedavisi için kente gelen; ancak konaklayacak yeri olmayan hastalara da evini tahsis ediyor.

ISPARTA'da, 5 yıldır kolon kanseri tedavisi gören, şair ve yazar Zeki Çelik (63), evinin alt katını 'kültür ve sanat evi'ne dönüştürdü. Yazdığı şiirleri, kitapları ve aldığı ödülleri burada sergileyen Çelik, kanser tedavisi için kente gelen; ancak konaklayacak yeri olmayan hastalara da evini tahsis ediyor.
Isparta'da doğup, büyüyen Zeki Çelik, yaklaşık 48 yıl önce şiir yazmaya başladı. Çelik, şiirlerin yanı sıra çeşitli kitaplar da yazdı. Şiir ve kitapları ile ödüller alan, evli ve 2 çocuk babası Çelik, emekli olduktan sonra eşiyle 2 katlı evlerinde oturmaya devam etti. Bir süre sonra kolon kanseri teşhisi koyulan Çelik, 2014 yılında ameliyat oldu. Ameliyatının ardından tedavisi devam eden Çelik, kanserle mücadelesini bırakmadı. Şiir yazarak, kanserle savaşan Çelik, evinin alt katını hem kendi eserleri hem de çeşitli eserlerin yer aldığı 'kültür ve sanat evi'ne dönüştürmeye karar verdi. Çelik, aynı yıl evinin alt katını 'Zekice Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştürdü. Yazdığı şiirler ile kitapları ve aldığı ödülleri burada sergileyen Çelik, 'sanat evi'ni kanser tedavisi görmek için Isparta'ya gelen; ancak konaklayacak yeri olmayan hastalara da tahsis ediyor.
Şu ana kadar 15 bini aşkın şiir yazdığını söyleyen Zeki Çelik, "Bunun yanında romanlarım, hikayelerim, masallarım, manalı sözlerim, fıkralarım vardır. Bestelenmiş şiirlerim var. 'Zekice Kültür ve Sanat Evi'ni kurmadan önce 'Zeki Çelik Yayınları'nı kurdum. Kendi imkanlarımla 5 kitabımı yayımladım. Türkiye'de ilk defa kitap okumakiralama sistemini 90'lı yıllarda resmi olarak başlattım. Kitap okumak isteyip de kitap alamayanlara ikinci el kitapları önermiş oldum ve bu Türkiye'de tuttu. Bölge bölge yayılmış oldu" diye konuştu. 
'BİNLERCE ARŞİV VAR'
'Zekice Kültür ve Sanat Evi'ni uluslararası şair ve yazarların katılımıyla açtığını anlatan Zeki Çelik, "Bir TIR dolusu, binlerce arşiv var. Tamamını kendi imkanlarımla yaptım. Yıllardır ödüller, plaketler, onur belgeleri, katılım belgeleri, hediyeler aldığım için bunların her birine ayrı değer verdim. Çalışma ofisimde de bir kısmı var. Diğerleri halk kütüphanesi salonlarında. Burası sadece kütüphane değildir. Kanser hastası olduğum için burada kader arkadaşlarıma da evimi açtım. Uzaktan gelip kemoterapi tedavisi görenler, bu süreçte burada kalabiliyor. 2014'te kolon kanserinden ameliyat oldum. Birkaç operasyon geçirdim" dedi. 
48 YILLIK ARŞİV
'Kültür ve Sanat Evi'nde sanatla ilgili her şeyin olduğunu belirten Çelik, "Burada 48 yıllık arşivim var. Hazine dolu burası. Eserlerim de burada, kitaplarım da burada. Anahtarı da dışarıdadır. Telefonum orada yazılı. Tüm halka açıktır. Burası 7/24 ziyaret edilebilir. Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kazakistan'dan gelenler var. Dünya şairleri arasında yer aldığım için gönül dostlarım geliyor. Almanya ve Fransa'dan ziyaretçilerimiz var" diye konuştu. 
'İNSANLARIN OKUMASINI İSTİYORUM'
Kanserle ilgili çalışmaları olduğunu da anlatan Çelik, "Kanseri şiir yazarak yenmeye çalışıyorum. Ayrıca çanta imalatım var. Ondan gelir kaynağı sağlıyorum. Kanserle ilgili kitaplar var. Sağlıkla ilgili kitap yazıyorum. Amacım bizden sonrakilere umut olmak. Hiç kimse rahatsızlığının farkında değil ama okuyarak en azından kendine çekidüzen verir. Rahatsızlığını tespit eder, diye düşünüyorum. İnsanların okumasını istiyorum" dedi.
Zeki Çelik, kanserle olan mücadelesiyle ilgili de "Yılma, yorulma beşikten mezara kadar okuyan insan hayattan her türlü lezzeti tadar. Fazla söze ne hacet, anlayana yeter bu kadar. Oku oku, yaz, bir daha oku. Oku oku, yaz, bir daha oku" şiirini yazdığını söyledi. 

ISPARTA

30 Ekim 2019 Çarşamba

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