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Anlamlı temel atmaya, anlamlı açılış tarihi Isparta'da şehit ve gaziler dernek binasının temeli ...

İHA

Isparta Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıldönümünde anlamlı bir tesisin temel atma törenini gerçekleştirdi. Tesisln açılışı 19 Eylül 2020 Gaziler Günü olarak planlanıyor.

Anlamlı temel atmaya, anlamlı açılış tarihi Isparta'da şehit ve gaziler dernek binasının temeli törenle atıldı

Isparta Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıldönümünde anlamlı bir tesisin temel atma törenini gerçekleştirdi. Tesisln açılışı 19 Eylül 2020 Gaziler Günü olarak planlanıyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, seçim döneminde dile getirdiği ve göreve gelmesinin ardından ilk aldığı kararlar arasında yer alan şehit yakınları ve gaziler ile ailelerinin kullanabileceği hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen “Her iki derneğimize de o binalar yakışmıyordu, aslında onlara değil de bize yakışmıyordu. Biz de kendimize yakışanı yapmak için karşınıza çıktık” dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Isparta Muharip Gaziler Derneğinin ortaklaşa kullanabilecekleri, bodrum+2 kattan oluşacak yaşam ve hizmet alanı Fatih Mahallesinde yer alacak.
Temel atma törenine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun olmak üzere, şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri ile çok sayıda siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.
İrez: “Çok mutlu olduk”
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Musa İrez, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in iki derneğin kullanımı noktasında binanın proje çalışmalarını yaptırdığını ve bugün temelinin atıldığını söyledi. İrez, “Açıkçası belediye başkanımızın bu kadar hızlı bir şekilde temel atacak olmasına şaşırdık. Çok mutlu olduk, Allah başkanımızdan razı olsun” dedi.
Ayyıldız’dan emeği geçenlere teşekkür
Temeli atılan dernek binasının açılışının 19 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olmasının kendileri için de sevindirici olduğunu söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, “Binanın yapımında emeği geçen Valimize, Belediye Başkanımıza ve herkese teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.
Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar da, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları için temeli atılan binanın mahallelerinde yer almasının kendileri için ayrı bir onur kaynağı olduğunu dile getirdi.
Başdeğirmen: “Onlara değil de bize yakışmıyordu”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çok anlamlı bir gün yaşadıklarını ve Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yıldönümünde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Isparta Muharip Gaziler Derneğinin ortaklaşa kullanabilecekleri hizmet binalarının temelini attıklarını söyledi. Başdeğirmen, “96 yıl önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizleri Cumhuriyet yönetimiyle tanıştırdığı o gün. O güne gelesiye kadar 1071’den beri ve bugünümüze kadar ülkemizin bütünlüğünü savunan, bayrağımızı her zaman gönderde tutan, vatanımızı böldürmeyen, ezanımızı dindirmeyen, bu şekilde devam etmesi için mücadele veren tüm şehitlerimizi ve o mücadelede gazi olduktan sonra vefat eden değerli büyüklerimizi saygıyla rahmetle anıyorum” dedi.
Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının mevcut binalarının kendilerine yakışmadığını söylediklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Evet, her iki derneğimize de o binalar yakışmıyordu. Aslında onlara değil de bize yakışmıyordu. Biz de kendimize yakışanı yapmak için karşınıza çıktık” görüşlerinde bulundu.
Her iki derneğin kullanacağı hizmet binasının projelerinin dernek başkanları ile karşılıklı istişareler sonrasında hazırlandığını belirten Başdeğirmen, istekleri doğrultusunda birinci katın gaziler derneğine ikinci katında şehit aileleri için hazırlanacağını kaydetti. Dernek binasında müzenin bulunacağını yine en üst teras bölgesinin de her iki dernek tarafından kullanılacağını dile getiren Başdeğirmen, dernek binasının bahçesinin de bulunacağını aktardı.
Bu çalışmanın sözünü verdiklerini ve 19 Eylül 2020 Gaziler Gününe yetiştirileceğini ifade eden Başdeğirmen, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Gökgöz: “Şehrimize dernek binasını kazandırıyoruz”
‘Öncelikle onurlu şehit ailelerine ve gazilerimize bu temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum’ diyerek konuşmasına başlayan AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de, “Bugüne kadar seve seve canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Bugüne kadar bu vatan uğruna seve seve gazi olan gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Isparta’mızdaki büyük bir eksikliği de belediye başkanımız ve valimizin de direktifleriyle gideriyor, şehrimize dernek binasını kazandırıyoruz. Bu mekânın şehit ailelerimiz, gazi ve gazi yakınlarımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.
Seymenoğlu: “Cumhuriyetimizin 96.yılında bu bizlere nasip oldu”
‘Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız hayırlara vesile olacağına inandığım güzel bir yapının temelini atmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum’ diyerek konuşmasına başlayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da, “Bu tür temeller hep beraber atılırsa güzel olur, harcını hep birlikte kararsak birlik beraberlik içerisinde dostça arkadaşça sevgimizi de bu harca katarak karar, temeli atarsak emin olun ki bu milletin sırtı yere gelmez” dedi.
İlk günden itibaren şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarını böyle güzel bir mekana kavuşturulmasını hayırlı bir iş olarak gördüğünü dile getiren Vali Ömer Seymenoğlu, “Her ortamda bunu dile getiriyorduk. Allah’ımıza şükürler olsun ki, Cumhuriyetimizin 96.yılında bu bizlere nasip oldu” görüşlerinde bulundu. Seymenoğlu, “Çok değerli gazi arkadaşlarım, şehitlerimizin yakınları, gazi yakınlarımız ne olur o merkezdeki havanızı buraya taşıyın. O arkadaşlığı, dostluğu, fedakarlığı, hoşgörüyü, işbirliğini bu binaya taşıyın” ifadesinde bulundu.
Konuşmaların ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Isparta Muharip Gaziler Derneğinin ortaklaşa kullanacakları dernek binasının temeli törenle atıldı.
Program sonunda Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, tesisin mahallerine inşa edilmesinden dolayı teşekkür plaketi sundu.

ISPARTA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
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  • İKİNDİ 15:43
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