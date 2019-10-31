Matbaada çalışarak dünya şampiyonasına hazırlanan sporcu dünya 4'üncüsü oldu

Milli Bilek Güreşçi Mehmet Dönmez, Romanya’nın Köstence kentinde 2630 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Bilek Güreş Şampiyonası’ndan derecelerle döndü.

Türkiye ve Isparta’yı başarıyla temsil eden Milli Bilek Güreşçi Mehmet Dönmez, Romanya’nın Köstence kentinde 2630 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Bilek Güreş Şampiyonası’ndan derecelerle döndü. Milli sporcu Dönmez, Türkiye Vücut GeliştirmeFitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda boy göstererek, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye ikinciliklerine, 2019 yılında ise sol kolda Türkiye şampiyonluğu ile geçen mayıs ayında da Yunanistan Loutra’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda sağsol kolda Avrupa üçüncülüğüne imza atmıştı.

Isparta Gençlik Spor İzcilik Kulübü Sporcusu Dönmez, sol kolda dünya dördüncüsü olarak önemli bir derece elde etti. Sağ kolda dünya altıncısı olan milli sporcu Dönmez, derecelerine bir yenisini ekledi. Dönmez, bu süreçte yanında olan IYAŞ’a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’e, Emrespor’a, Bölgespor’a ve Isparta Gençlik Spor İzcilik Kulübü’ne de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ISPARTA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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