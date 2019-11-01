Isparta 32 Spor Teknik Patronu Şengün: "12. adama ihtiyacımız var"

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup’ta 'Şampiyonluk' parolası ile mücadele veren Isparta 32 Spor’da, gözler hafta sonundaki Konya Ereğlispor maçına çevrildi.

Isparta Atatürk Stadı’nda 3 Kasım 2019 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı İzmir Bölgesinden Berk Çekal, Yaşar Can Daşdelen, Ayşenur Karakoç ve Ege Tünak isimli hakemler yönetecek.

Diğer yandan, Isparta 32 Spor’un henüz birkaç gün önce göreve başlayan yeni Teknik Direktörü Hasan Şengün, Konya Ereğlispor maçıyla çıkışa geçeceklerini belirterek, “Isparta, profesyonel ligi hak ediyor. Yaklaşık 3 yıl önce en büyük gücümüz taraftarımızdı, 10 binin üzerinde taraftarımız maça geliyordu. Bu ilginin, maç kazandıkça daha da artacağına inanıyorum. Taraftarımızdan isteğimiz, bizi son dakikaya kadar desteklemeleri. Ereğlispor maçında '12. Adam'a ihtiyacımız var. Futbol taraftarla güzel” dedi.

BAL 7. Grup'ta haftanın diğer maçlarında lider Manavgat Belediyespor, Burdur MAKÜ ile deplasmanda karşılaşacak.

Grup ikincisi Alanya Kestelspor, Kepez Belediyespor’u ağırlarken, Karaman Belediyespor ise Sarayköy Belediyespor’u kendi saha ve seyircisi önünde konuk edecek.

Ortaca Belediyespor'un Akşehirspor’u ağırlaylacağı karşılaşmalarda, son olarak Yatağanspor ise Bucak Belediye Oğuzhanspor’u misafir edecek.

ISPARTA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.