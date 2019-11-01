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Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde okuyan genç bir kıza yolda yürüdüğü sırada güpegündüz cinsel saldırıda bulunulması, aynı üniversitede okuyan ve aynı yolu kullanmak zorunda olan kız öğrencileri tedirgin ediyor. Kız öğrenciler ellerinde cep telefonuyla, her an acil arama yapabilecek şekilde yürüyor.

ISPARTA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:24

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