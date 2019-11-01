Isparta’da Bocce Aday Hakemlik kursu açılıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilciliği tarafından Isparta’da Bocce Aday Hakemlik kursu açılacak.

Isparta’da KasımAralık ayları içerisinde açılması planlanan ve 2 gün sürecek olan Bocce Hakemlik Kursu'na katılım şartları açıklandı.

Katılımcıların en az 18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşından gün almamış olmak kaydıyla, kurslara en az lise veya dengi okul mezunu olanlar katılabilecek.

Adli sicil kaydı, sağlık raporu ve sporda ceza alınmadığına dair belgenin de istendiği kurs katılımında ayırca, kurs ücretinin de gerekli banka hesabına yatırılması gerektiği kaydedildi.

Kurs için detaylı bilgilerin ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

ISPARTA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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