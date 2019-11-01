Isparta'da öğretmenlerin filedeki şampiyonu Yalvaç oldu Yalvaçlı öğretmenler, Mersin'deki bölge elemelerinde ter dökecek

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Isparta’da ilçeler arasında öğretmenler oluşan takımlar arasında düzenlenen voleybol turnuvasında Yalvaçlı öğretmenler şampiyon oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerin rehberliğinden yararlanmak amacıyla salon futbolu (futsal), 3X3 basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvası düzenledi. Isparta Işıkkent Spor Salonunda oynanan maçlar nefesleri kesti. Öğretmenler Turnuvasında bütün rakiplerini dize getiren Yalvaç Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı, 412 Kasım’da Mersin’de yapılacak bölge elemelerinde Isparta’yı temsil edecekler.

ISPARTA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:24

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