Türkiye şampiyonlukları ve dereceleriyle Isparta’yı defalarca kez gururlandıran Milli Bilek Güreşi sporcusu Mehmet Dönmez, uluslararası arenada Dünya dördüncüsü oldu.

Romanya’nın Köstence kentinde 2630 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Bilek Güreş Şampiyonası’nda Isparta’yı gururlandıran başarıya, aynı zamanda mensubu olduğu Isparta Gençlik Spor Kulübü'nden de tebrik geldi. Sol kolda dünya dördüncüsü ve sağ kolda dünya altıncısı olan Dönmez'i tebrik eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, başarısından dolayı milli sporcuyu kutladı.

İl Müdürü Gevrek, "Mehmet Dönmez, başarılı ve azimli bir sporcu. Kendisinin daha iyi şartlarda spor yapması için gereken desteği vereceğiz" dedi.

Gevrek ayrıca, bilek güreşine ve Mehmet Dönmez'e gereken desteğin verileceğini sözlerine ekledi.

ISPARTA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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