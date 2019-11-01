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Süleyman Demirel, 95'inci doğum gününde anıldı

DHA

DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, 95'inci doğum gününde, memleketi Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in 95'inci doğum günü dolayısıyla İslamköy Çalcatepe'deki mezarı başında tören düzenlendi. Demirel Vakfı'nca düzenlenen anma törenine, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Demirel'in siyasi hayatında yanında yer alan eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Ali Nail Erdem ile Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Demirel'in manevi kızı ve doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Demirel ailesini temsilen iş insanı Nihan Demirel Atasagun'un yanı sıra, çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.
Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener telgraf gönderdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı, 20 yıl boyunca Demirel'in özel doktoru ve başdanışmanı olarak görev yapan İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur yaptı. Cesur, "Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel'in 95'inci doğum günü. Sayın Cumhurbaşkanımızı, her doğum gününde Güniz Sokak'taki evinde değerli dava arkadaşları ziyaret ederdi. Bu ziyarette amaç doğum günü kutlaması değildi. Türkiye ve dünya muhasebesi yapılırdı. 'Son 1 yıl içinde neler yaptık, ne gibi sorunlarımız var, daha neler yapmamız lazım, neler eksik' bunlar konuşulurdu. Muhasebenin sonunda son söz Sayın Cumhurbaşkanımın olurdu. Sayın Cumhurbaşkanım, 'Bütün yaptığımız hizmetlerde, ömrümüzü adadığımız Türkiye sevdasında size çok teşekkür ediyorum. Bir damla kanın, bir kör kurşunun ve 1 kuruşun hesabını soracak hiç bir şey yapmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum' derdi" diye konuştu.
Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim de Süleyman Demirel'in sadece Türk dünyasının değil, Azerbaycan'ın da gerçek bir dostu olduğunu, Azerbaycan halkının kendisini saygıyla andığını kaydetti. Eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu ise Süleyman Demirel'in siyasi hayatı ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi.
Konuşmaların ardından anma töreni sona erdi. 

ISPARTA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:24
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