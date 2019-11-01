Isparta Belediyesinden anne-babalara ‘Çocuklar sınırlara neden ihtiyaç duyar?’ semineri

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından ailelere yönelik verilen eğitimlerin ikincisi olan ‘Çocuklar Sınırlara Neden İhtiyaç Duyar?’ konulu semineri Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz tarafından verilen eğitimde annebaba ile çocuk arasında konulması gereken kurallar, sınırlar hakkında bilgiler verildi.

Seminere Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahreddin Gözgün, Belediye Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, anne ve babalar katıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde başlattıkları seminerlerin ikincisini düzenlendiklerini belirten Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz, seminerde annebaba ve çocuk ilişkilerine ilişkin katılımcılara bilgiler verdi.

Seminerde sınır koymanın amaçlarından, çocuğa ne zaman sınır konması gerektiği hususlarında bilgiler veren Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz, “Sınır koymanın amaçları, çocuğun kendini kontrol etmesini, karar vermesini, kendi davranışlarının sorumluluğunu almasını sağlamaktır. Yine sınır koyarak hareket alanını somutlaştırmak, iç denetim becerisi geliştirmek, ailede, okulda ve sosyal çevredeki kurallara uyum becerisini geliştirmektir” dedi.

Çocuğa konulan sınırların her yaş için yeniden ayarlanması gerektiğine işaret eden Deniz, “Sınırlar esnek ama gevşek olmayan, belirli ama tartışılamaz olmayan, tutarlı ama gerektiğinde değişebilir, zorlayacak ama incitmeyecek ve örselemeyecek nitelikte olmalıdır” görüşlerinde bulundu.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz sınır koyarken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili de “Çocuğu tanımak ve kabul etmek, çocuğun kişiliğine değil davranışlarına odaklanmak, çabayı ve gelişmeyi fark etmek, kazankazan iletişimi kurmak, seçimlerinin doğal, mantıklı sonuçlarına katlanmak, sorumluluk vermek, kararlı ve tutarlı olmak, çocuklara sınırların nedenlerini açıklamak, çocuğa neleri yapamayacağı açıklanırken buna karşılık neleri yapabileceği de belirtilmelidir” ifadelerinde bulundu.

‘Çocuğunuza bir kuralı ihlal ettiğinde, sonucunun ne olacağını önceden net bir şekilde bildirmeyi unutmayın’ tavsiyesinde bulunan Deniz, ailelere kurallara uyulmadığı zaman da, hemen tepki göstermek yerine nedenlerini düşünmeyi, öncelikle çocuğun anlatacaklarının dinlenmesi gerektiğini dile getirdi.

ISPARTA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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