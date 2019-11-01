Isparta’da bulunan Yılmaz Şener İlkokulu Okul Öncesi Eğitim Hazırlık B anasınıfı öğrencileri, öğretmen ve velileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçik için örülen kaşkol ve bereler sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Yılmaz Şener İlkokulu okul öncesi eğitim Hazırlık B anasınıfı Öğretmeni Ayşe Sabah, bu projeyi sınıf olarak hem öğrencilerle hem de velilerle başlattıklarını ve halen devam ettiklerini söyledi.

Okulda, 15 Ekim'de başlattıkları Mehmetçiğe destek projesinde, kaşkol ve bere örme projesinin tamamlandığını söyledi.

Projede, Okul Müdürü Ali Solmaz'ın kendilerine destek verdiğini ve proje ile ilgili olarak sınıfta öğrencilerin yaptığı çalışmalarda bizzat bulunduğunu vurgulayan Öğretmen Sabah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin elinden Mehmetçiğe sevgi yumağının da oluştuğunu kaydetti.

Sabah açıklamasında, “Kahraman Mehmetçiklerimize sevgi yumağından atkı yaparak onların her zaman yanlarında olduğumuzu, tüm koşullarda kalplerimizde yaşattığımızı, yalnız olmadıklarını hissettirmek için böyle bir proje hazırladık ve el emeklerimizle sevgi yumaklarımızı atkı haline getirdik. Yaklaşık 2 hafta süren ve 31 Ekim tarihi itibariyle sona eren projemiz kapsamında örülen kaşkol ve berelerimizi ambalajlayarak, 1 Kasım itibariyle de kolilerimizi Mehmetçiklerimize ulaştırılmak üzere, göndermiş bulunuyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinde bizlere başta okul müdürümüz Ali Solmaz olmak üzere, Öğretmenlerimiz Cafer Erdem, Süleyman Erdal, Gülnur Yılmaz, Bilge Gökçal, Selver Keklikci, ayrıca proje kapsamında 2. sınıf öğretmeni Özge Uysal, 2B Şubesi öğrencileri ile birlikte hediye paketleri hazırlayıp, Mehmetçiklere mektuplar yazarak duygularını ilettiler ve proje kapsamında destek oldular. Ben emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

ISPARTA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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