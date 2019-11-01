4. Altın Elma Optimist Yelken Yarışları Eğirdir Gölü'nde yapılıyor

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Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019 Yılı Yelken Federasyonu İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan, Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarının dördüncüsü bu yıl 31 Ekim3 Kasım 2019 tarihleri arasında tamamlanacak. Eğirdir Belediye Spor Yelken Kulübü ev sahipliğinde Eğirdir Gölü'nde dün başlayan yarışlar 3 Kasım Pazar günü son bulacak.

Türkiye’nin önemli spor etkinlikleri arasında yer alan 'Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları' heyecanı Eğirdir’de başladı.

Antalya Akdeniz Yelken Kulübü, Bodrum Yalıkavak Yelken Kulübü, Bodrum ERA Yelken Kulübü, Muğla Bodrum Büyükşehir Belediyespor Yelken Kulübü ve ev sahibi olarak Eğirdir Belediye Spor Yelken Kulübü olmak üzere 60 sporcu yarışmalara katılıyor.

Yarışmaların çekişmeli geçeceği belirtilirken, aralarında Milli Optimistçilerin de bulunduğu yarışlar 3 gün sürecek.

Her gün 3 yarışın yapılmasının planlandığı belirtilirken, istenilen sayıda yarışın yapılabilmesi rüzgarın durumunun da önem arz ettiğine dikkat çekildi.

Diğer yandan, yarışlar Türkiye Yelken Federasyonu tarafından görevlendirilen Muğla, İstanbul, Sinop ve Isparta hakemleri tarafından yönetilecek.

Eğirdir'deki 4.Altın Elma Optimist Yelken Yarışları 3 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.

ISPARTA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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