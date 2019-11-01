Isparta’da 6 şüpheliye adli işlem

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Isparta’da kontroller sırasında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında 6 gram esrar, 3 gram eroin, 1 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler İ.Ç., İ.K., M.A., K.G., M.B. ve H.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

ISPARTA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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