Isparta’da yapılan 7 operasyonda 15 şahıs hakkında işlem yapıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da yapılan 7 operasyonda, 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1531 Ekim tarihleri arasında 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan operasyonlarda, 50 bin 120 dal kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron sigara, 583 bin 800 dal boş makaron, 431 kutu gümrük kaçağı ilaç, 54 şişe kaçak alkollü içecek, 2 adet elektronik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Yapılan 7 operasyonda toplam 15 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

ISPARTA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.