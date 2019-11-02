Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Yıllarca kabukla, kaportayla uğraşmanın bu ülkeye bir faydası olmadı” “Milli Eğitim Bakanlığı’nın beyaz önlüğü teşvik eden yaklaşımını yadırgamıyoruz ve yanlış da bulmuyoruz” “Burası artık, 82 model bir darbe yönetmeliğiyle yönetilebilecek bir ülke değil” “Anti demokratik süreçler, geçmiş Türkiye’nin örnekleri artık geride kalsın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Yıllarca kabukla, kaportayla uğraşmanın bu ülkeye bir faydası ...

İHA

– MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, "MemurSen Ailesi olarak, kamu görevlilerinin uymak zorunda olduğu kılıkkıyafet konusunda bir sivil itaatsizlik eylemini sürdürüyoruz. Sivil itaatsizliğimizin temel ilkesi belli, 82 model Kenan Evren'den kalma bakiyenin, hikayenin miadı dolmuştur. Demir perde ülkelerinin de bile uygulanmayan 82 model yönetmelik Türkiye'de kamu görevlilerini bu anlamda bunaltmaya devam ediyor. Biz, istiyoruz ki insanın temel hak ve hürriyetlerine saygı duyan insana kıymet veren bir çerçeveye bu iş otursun" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Yıllarca kabukla, kaportayla uğraşmanın bu ülkeye bir faydası olmadı” “Milli Eğitim Bakanlığı’nın beyaz önlüğü teşvik eden yaklaşımını yadırgamıyoruz ve yanlış da bulmuyoruz” “Burası artık, 82 model bir darbe yönetmeliğiyle yönetilebilecek bir ülke değil” “Anti demokratik süreçler, geçmiş Türkiye’nin örnekleri artık geride kalsın”

– MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, “MemurSen Ailesi olarak, kamu görevlilerinin uymak zorunda olduğu kılıkkıyafet konusunda bir sivil itaatsizlik eylemini sürdürüyoruz. Sivil itaatsizliğimizin temel ilkesi belli, 82 model Kenan Evren’den kalma bakiyenin, hikayenin miadı dolmuştur. Demir perde ülkelerinin de bile uygulanmayan 82 model yönetmelik Türkiye’de kamu görevlilerini bu anlamda bunaltmaya devam ediyor. Biz, istiyoruz ki insanın temel hak ve hürriyetlerine saygı duyan insana kıymet veren bir çerçeveye bu iş otursun” dedi.
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Isparta’da Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu’nda oluşturulan Yedi Güzel Adam Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Törene ayrıca Memur Sen Isparta İl Başkanı Erdal Demiralay, Memur Sen’e bağlı sendikalara üye kamu görevlileri, okuldaki öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okulda eğitim ve öğretim gören bir öğrencinin Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan törende İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.
Açılışın ardından MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ile beraberindeki davetliler, açılışı yapılan kütüphaneyi gezdiler.

"82 model yönetmelik, Türkiye’de kamu görevlilerini bunaltmaya devam ediyor"
Ülke gündemiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Biz, Memur Sen ailesi olarak kamu görevlilerinin uymak zorunda olduğu kılık kıyafet konusunda bir sivil itaatsizlik eylemini sürdürüyoruz. Sivil itaatsizliğimizin temel ilkesi belli, 82 model Kenan Evren’den kalma bakiyenin, hikayenin miadı dolmuştur. Demir perde ülkelerinin de bile uygulanmayan 82 model yönetmelik Türkiye’de kamu görevlilerini bu anlamda bunaltmaya devam ediyor. Biz, istiyoruz ki insanın temel hak ve hürriyetlerine saygı duyan insana kıymet veren bir çerçeveye bu iş otursun” dedi.
“Kamu görevlileri içerisinde kadınların, kamu hizmeti sunması konusunda, başörtülü olanlara engel teşkil eden, yıllarca üniversite öğrencilerini turnikelere sıkıştıran, kamu görevi söz konusu olduğunda da ‘Burası kamusal alandır’ diyerek onları tardeden, kategorize eden bir anlayış vardı” diyen Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, “Bu anlayış, bizim 12 milyon 300 bin imzayı ortaya koymamızla, 2013’te Cumhurbaşkanımızın demokratikleşme paketinin başına ‘Kamusal alan’ yalanını bitirişini ifade eden düzenlemeyi yapmasıyla, bu sorun çözüldü. Kadınlar artık, kıyafeti üzerinden değerlendirilerek kamuda kategorize edilmiyorlar. Bu anlamda teşkilatımıza, Cumhurbaşkanımıza, siyasi iradeye Türkiye’nin yıllardır baş ağrısı olan bu sorunu çözüldükleri için teşekkür borçluyuz. Biz, yönetmeliğin toptan ele alınması ve bir özgürlük ve kamu görevlilerine saygı duyan bir çerçevede yeniden elden geçirilmesi konusunda uzun süredir sivil itaatsizliğimizi devam ettiriyoruz. Bu eylemimizin üzerinden yıllar geçti, 2012’de başladığımız sivil itaatsizlik sürecimiz, 2019 yılından 2020’ye giderken halen devam ediyor. Çünkü biz, bu konuda kararlıyız. Bize, ‘Ayakkabı topuk boyunuz böyle olacak, pantolonunuz kumaşı böyle olacak, ense taraşınız böyle, faul uzunluğunuz böyle, bıyıklarınız üst dudağınızı ihlal edemez, aşağıdakini taciz edemez’ gibi bize embesil muamelesi çeken, öz yeterlilikleri gelişmemiş kişi muamelesi yapmaya çalışan bu anti demokratik yönetmeliğe karşı bizim bir duruşumuz, bir sivil itaatsizlik eylemimiz var. Biz istiyoruz ki kamu görevlilerin yeterliliklerine, mesleğine olan saygınlığına her türlü anlamda, kendisine güvenine halel getirmeyecek bir şekilde düzenleme yapılsın” ifadelerini kullandı.

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda teşvik eden yaklaşımını yadırgamıyoruz ve yanlış da bulmuyoruz”
Gelinen son süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Bakan Ziya Selçuk’un öncülük ederek kendisinin de giydiği, ancak öğretmenleri herhangi bir zorlamaya bağlı bırakmadığı, tavsiye durumundaki beyaz önlük giyimi konusunda da açıklamalarda bulunan Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, şöyle devam etti; “Kamu görevlilerini bu anlamda sıkboğaz eden bu yönetmeliğe ilişkin bir adım beklentisi devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda öğretmenlerin önlük giymesine yönelik, eğitimde yenilik diye bir çalışması gündeme geldi. Kesinlikle teşvik eden düzenlemelere ilişkin karşıtlığımız yok. Bizim tahakküm eden yaklaşımlara karşı bir alerjimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda teşvik eden yaklaşımını yadırgamıyoruz ve yanlış da bulmuyoruz. Milli Eğitim Bakanı bu anlamda, ‘Böyle olması daha uygundur, tercih öğretmenlerimizindir’ diyor. Biz de aynı düzenlemeyi kamu görevlileri için sıkboğaz eden ve anti demokratik 82 model yönetmelik için bekliyoruz. Yönetmeliğinde bize dayatan tahakküm eden yöntemlerle bizi hizaya sokmaya çalışan tarzına karşı itirazımızı yükseltmeye devam ediyoruz.”

“Anti demokratik süreçler, geçmiş Türkiye’nin örnekleri artık geride kalsın”
“Bu anlamda teşvikin, takdirin ve insanların tercihin önemli olmasıdır” diyen Memur Sen Başkanı Yalçın, “Tahakkümün ön plana çıktığı, bize diretmelerin, dayatmaların yapıldığı, her şeyden alerji duyuyoruz. Bu ülke yıllardır dayatma ve diretme yaptı. Üniversite önlerindeki turnikeler, katsayılar ve kamusal alan yalanı bu dayatmaların eseriydi. Dolayısıyla, anti demokratik süreçler, geçmiş Türkiye’nin örnekleri artık geride kalsın ve bu anlamda kamu görevlilerine embesil muamelesi yapan ve ‘Ne giyeceklerini bilmeyen, yeterlilikleri henüz gelişmemiş, onların ancak giyeceğini biz belirleriz’ diyen bu yaklaşım artık tarihin çöp sepetine atılsın. Ben, bu konuda Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, hükümet yetkililerimize, bu vesile ile bir kez daha çağrıda bulunuyorum; 82 model yönetmeliğin bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Kişiye, siyasal ortama, iklime göre değişen uygulamaları doğru bulmuyoruz. Bu doğru değil. Şimdi, Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken, kamu görevlileri, İSKİ’de çalışan bir belediye çalışanı sakal bırakarak görevine geldi. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Ekrem İmamoğlu geldi, bir genelge yayımlayarak, ‘Herkes bütün sakallarını kesecek, cascavlak şekilde işine gelecek’ dedi. Peşinden Küçükçekmece Belediyesi de benzer şekilde bir talimat yayımladı. Peşinden, bazı mülki amirler, göreve yeni başlayanlar çok daha hevesli bu konuda; peş peşe bu tip yönetmeliği hatırlatan, bize uyarılar yapmaya çalışıyorlar.
Ben Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda, öğretmenlere ilişkin ‘Böyle bir çerçeveyi tavsiye ediyoruz’ yaklaşımını kıymetli buluyorum. Bakanın buna öncülük etmesi ve ‘Böyle olması iyi olur’ demiş olmasını, karşıdaki kitleye saygı göstermesi açısından doğru buluyorum. Ama yönetmelik konusunda da, aynı adımı ve değişikliği bekliyoruz. Orası da esnetilmeli, bu anlamda insan haklarına uygun, temel hak ve özgürlüklere uygun hale getirilmeli ve kamu görevlilerine ‘Siz, şöyle pantolon giyebilirsiniz, kumaşı böyle olabilir, kazağın yakası şöyle olabilir’ gibi embesil muamelesi çeken bir tarzı doğru bulmuyorum. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu tür bir uygulama artık muteber değil. Demir perde ülkelerinde bile kalmadı. Burası artık, 82 model bir darbe yönetmeliğiyle yönetilebilecek bir ülke değil. Bunu da artık bu vesile ile ifade etmek istiyorum” dedi.

“Kabukla, kaportayla uğraşmanın bu ülkeye bir faydası olmadı”
Öğretmenlerin beyaz önlük giymesi konusundaki yaklaşımın mesleği ön plana çıkarıp, çıkarmayacağı konusunda kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Yalçın, “Ben kaportada mesleğin kıymet görmesini doğru bulmuyorum. Önlük giydiğimiz zaman mesleğin bütün sorunları bitmiyor. Dolayısıyla, mesleğimize ilişkin bir sorunumuz var. Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkmalı. Öğretmene ve kamu görevlilerine ilişkin şiddeti önleyecek yasal düzenlemenin bir önce çıkması lazım. Beyaz önlük giyen doktor, şiddete maruz kalmıyor mu, o da şiddete maruz kalıyor. Beyaz önlük giyiyor, o da fark etmiyor. O yüzden bizi şiddetten, vandallıklardan ve taşkınlıklardan koruyacak şey, giydiğimiz önlük falan değildir. Bu anlamda, ‘Ben böyle bir şeyi tavsiye ediyorum’ yaklaşımını düzgün buluyorum. Ama bizim beklediğimiz şey, bir kaporta değişikliği değil, öğretmenlik mesleğinin ekonomik yönüne de şiddete ilişkin önlem alınmasına da, öğretmenlik meslek kanununa ilişkin bütün düzenleme yapılarak, mesleğe kıymet verilmesine ilişkin bütün çerçeveye yönelik bütüncül bir bakışa ihtiyacımız var. Yoksa, öğretmenler beyaz önlük giydi diye, hedef olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Bizim esas beklediğimiz şeyler, özlü ve esaslı şeyler. Yoksa kabukla, kaportayla uğraşmanın bu ülkeye bir faydası olmadı. Yıllarca kaporta üzerinden insanlar, bu ülkede tanımlandı. Halbuki biz, tanımlama değil, tanıyan devlet istiyoruz. Bizi tanımlamasınlar. Bizi kategorize etmesinler, tanıyan devlet istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

ISPARTA

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süleyman Demirel, 95'inci doğum gününde anıldı (2)
YEREL HABERLER Süleyman Demirel, 95'inci doğum gününde anıldı (2)
Isparta’da sahte alkol üreten şüphelilere para cezası yağdı
YEREL HABERLER Isparta’da sahte alkol üreten şüphelilere para cezası ...
Isparta’da yapılan 7 operasyonda 15 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Isparta’da yapılan 7 operasyonda 15 şahıs hakkında ...
Isparta’da 6 şüpheliye adli işlem
YEREL HABERLER Isparta’da 6 şüpheliye adli işlem
Isparta Emniyeti, son 2 ayda hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karışan 30 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Isparta Emniyeti, son 2 ayda hırsızlık ve ...
4. Altın Elma Optimist Yelken Yarışları Eğirdir Gölü'nde yapılıyor
YEREL HABERLER 4. Altın Elma Optimist Yelken Yarışları Eğirdir ...
Miniklerden, Mehmetçik'e yürekleri ısıtan hediyeler Miniklerin sevgi yumağı Mehmetçik'e ulaşmak üzere yola çıktı Isparta'daki minik öğrencilerden Mehmetçiğe kışlık kaşkol ve bere
YEREL HABERLER Miniklerden, Mehmetçik'e yürekleri ısıtan ...
Isparta Belediyesinden anne-babalara ‘Çocuklar sınırlara neden ihtiyaç duyar?’ semineri
YEREL HABERLER Isparta Belediyesinden anne-babalara ‘Çocuklar ...
KYK’lı öğrencilerden, Türk Kızılayı’nın kök hücre bağışı kampanyasına destek Gençlikspor ve KYK’lı öğrencilerden kök hücre bağışı kampanyasına büyük destek
YEREL HABERLER KYK’lı öğrencilerden, Türk Kızılayı’nın kök hücre ...
Isparta’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 ...
Süleyman Demirel, 95'inci doğum gününde anıldı
YEREL HABERLER Süleyman Demirel, 95'inci doğum gününde anıldı
Bilek güreşinde dünya 4.'sü olan Dönmez'e, İl Müdürü Gevrek'ten destek sözü Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek: "Bilek Güreşinde Mehmet Isparta'da bir ilki başardı
YEREL HABERLER Bilek güreşinde dünya 4.'sü olan Dönmez'e, İl Müdürü ...
Isparta'da öğretmenlerin filedeki şampiyonu Yalvaç oldu Yalvaçlı öğretmenler, Mersin'deki bölge elemelerinde ter dökecek
YEREL HABERLER Isparta'da öğretmenlerin filedeki şampiyonu Yalvaç ...
Isparta’da Bocce Aday Hakemlik kursu açılıyor
YEREL HABERLER Isparta’da Bocce Aday Hakemlik kursu açılıyor
Kız öğrenciler ellerinde cep telefonuyla, her an acil arama yapabilecek şekilde yürüyor Yaşanan cinsel saldırı sonrasında öğrenciler o yoldan korku ile geçiyor Üniversite öğrencisi Gülşen Topal: “Burası kalabalık değilse rehberim açık şekilde yürüyorum, telefonum sürekli elimde oluyor” “O olayın yaşandığı süre zarfında ben yürüyerek okula gidip, gelemedim” “Arkadaşlarım bana, ‘tehlikeli’, ‘oradan gitme’, ‘geçtiğin yol tehlikeli’, ‘herhangi bir şey olabilir’ diyorlar” Üniversite öğrencisi Ahsen Özkan: “Biz bu yolu kullanamıyoruz, çekiniyoruz ve güvenliğinin arttırılmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Kız öğrenciler ellerinde cep telefonuyla, her an acil ...
Hayat arkadaşı, onun hem antrenörü hem refakatçisi Paralimpik milli okçu Özgün Özen, eşi ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor Paralimpik Okçu Özgün Özen: "Okçuluk benim için bir yaşam felsefesi" "Tüm engelli arkadaşlarımın bu spora yönelmesini tavsiye ederim"
YEREL HABERLER Hayat arkadaşı, onun hem antrenörü hem ...
Isparta 32 Spor Teknik Patronu Şengün: "12. adama ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor Teknik Patronu Şengün: "12. adama ...
Mısır yüklü tır devrildi, kasadaki hububat etrafa saçıldı: 1 yaralı Isparta’da yan yatan tırdaki mısır etrafa saçılarak telef oldu
YEREL HABERLER Mısır yüklü tır devrildi, kasadaki hububat etrafa ...
Isparta'da ‘Evinin Sultanları ve Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası’ başlıyor
YEREL HABERLER Isparta'da ‘Evinin Sultanları ve Sokaklar Bizim 3x3 ...
İç sularda kerevit av yasağı başlıyor Eğirdir Gölü'nde kerevit av yasağı 1 Kasım'da başlıyor
YEREL HABERLER İç sularda kerevit av yasağı başlıyor Eğirdir ...
Matbaada çalışarak dünya şampiyonasına hazırlanan sporcu dünya 4'üncüsü oldu
YEREL HABERLER Matbaada çalışarak dünya şampiyonasına hazırlanan ...
"Zafere Doğru" gösterisi Isparta ile buluşuyor
YEREL HABERLER "Zafere Doğru" gösterisi Isparta ile buluşuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X