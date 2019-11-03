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Eğitim - Bir - Sen ve Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Sendikacılığı korsan gemilerin limanı, ...

İHA

Eğitimciler Birliği Sendikası (EğitimBirSen) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Isparta'da katıldığı 13. Bölge Eğitim ve İstişare toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatlarının sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu ifade ederek, "Hiçbir zaman milletle ters düşmedik, kavga etmedik. Çünkü, bizim derdimiz, kendimiz, işimiz millet, gücümüz yeten güçlü bir medeniyet" dedi.

Eğitim - Bir - Sen ve Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Sendikacılığı korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sopası haline dönüştürenlerin düştüğü açmazın ve aymazlığın içerisine hiçbir zaman düşmedik” “Hiçbir zaman milletin birikimini yok etmedik”

Eğitimciler Birliği Sendikası (EğitimBirSen) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Isparta’da katıldığı 13. Bölge Eğitim ve İstişare toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatlarının sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu ifade ederek, “Hiçbir zaman milletle ters düşmedik, kavga etmedik. Çünkü, bizim derdimiz, kendimiz, işimiz millet, gücümüz yeten güçlü bir medeniyet” dedi.
Ali Yalçın, “Hiçbir zaman milletin birikimini yok etmedik, kavga etmedik, kaldırım taşı sökmedik, esnafın camını kırmadık, durup dururken hiç kimsenin aracına zarar vermedik. Şiddete kaymadık, vandalizmin içinde yer almadık, sendikacılığı korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sopası haline dönüştürenlerin düştüğü açmazın ve aymazlığın içerisine hiçbir zaman düşmedik. Çünkü, MemurSen olarak, kuruluşumuzda bir entelektüel dokunuş var” ifadelerini kullandı.
Yalçın: “Çeyrek asrı geride bıraktık, yarım asra yürüyoruz”
Eğitim Bir Sen 13.Bölge Toplantısı, Antalya Afyonkarahisar Burdur Denizli Uşak ve Isparta teşkilatlarının katılımıyla Isparta’da gerçekleştirildi.
Şube başkanları, yönetim kurulları, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcilik yönetimleri ve kadın komisyonlarının katıldığı toplantının kapanışında konuşan Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Sorunlarımıza çözüm üreteceksek, ülkede güçlü bir yapıya dönüşeceksek ‘sendika kuracağız, sendika kurmalıyız’ denildiği bir demde Eğitim Bir Sen şemsiyesini inanarak açan, onun açtığı şemsiyenin altında inanarak toplanan kitlenin birlikten sendikaya, binlerden on binlere on binlerden yüz binlere, yüz binlerden genel yetkiye, yetkiden zirveye, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan, yeni umutlara yerelden evrensele olan yolculukta bu teşkilatın emek, ekmek, özlük ve özgürlük mücadelesinde teşkilatımızın bölge toplantısı için bir araya gelen samimiyet, uhuvvet, mesuliyet ve sorumluluk bilinciyle ben buradayım diyen teşkilatın tüm liderlerine hoşgeldiniz sefalar getirdiniz diyorum. 27 yıl, çeyrek asrı geride bıraktık, yarım asra yürüyoruz. ‘Şu ilde bir tanıdığı olan var mı? Orda örgütlenebilir miyiz? Herkes tanıdığı isimleri bir havuza koysun bakalım. Kimi muhatap bulabiliriz? Kiminle başlangıç yapabiliriz?’ denilen bir noktadan yokluktan, imkansızlıktan 15 bölge toplantısıyla 81 ilde şube yönetimleri, kadın komisyonları, üniversite yönetimleri, ilçe yönetimleri, disiplin ve denetleme olmak üzere sendika adına yetki kullanan lider kadroyla 11 bine yaklaşan bir lider kadroyla toplantı yaptığımız günü bize gösteren Allah’a hamd ve şükür olsun” dedi.
"Memur Sen Ailesi olarak, bulunduğumuz andan geldiğimiz zamana kadar hep bu mantalite üzerinde yürüdük ve hiçbir zaman milletle ters düşmedik” diyen Yalçın ayrıca, “Hiçbir zaman milletin birikimini yok etmedik, kavga etmedik, kaldırım taşı sökmedik, esnafın camını kırmadık, durup dururken hiç kimsenin aracına zarar vermedik. Şiddete kaymadık, vandalizmin içinde yer almadık, sendikacılığı korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sopası haline dönüştürenlerin düştüğü açmazın ve aymazlığın içerisine hiçbir zaman düşmedik. Çünkü, Memur Sen olarak, kuruluşumuzda bir entelektüel dokunuş var. Kuruluşumuzda, Cahit Zarifoğlu’nun ‘Yedi güzel adam’ diye etiketlediği ama 7’den 70’e herkesin benimsediği, saygı duyduğu, entelektüel kimliğiyle herkesin hürmet ettiği bir Kudüs Şairi olarak, namı dünyanın her tarafından hissedilen bir şairin, bir edebin, iyi bir hatibin, iyi bir öğretmenin, iyi bir muallimin başlangıcını yaptığı, hamurunu kardığı, hamuruna su kattığı güçlü bir teşkilatın bugün vücut bulmuş haliyiz. Teşkilatın kuruluşunu gerçekleştiren ve ahirete irtihal eden Akif İnan başta olmak üzere, onunla o sadaya ortaklık eden ve beraber ter akıtan tüm liderlerimize, Rabbim'den rahmet diliyorum. Teşkilatımızın kuruluşundan bugüne kadar, bu teşkilata ağabeylik, liderlik, öncülük etmiş ve bugün başarımız için dua eden tüm teşkilat liderlerimize hürmetlerimi ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

ISPARTA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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