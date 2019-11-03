Ispartalı krosçular, Denizli’den derecelerle döndü

Türkiye Bölgesel Kros Ligi’nin ikinci kademesinde İrem Erol, Meryem Tekal, Sude Güleş ve Sude Tuana Turan’dan oluşan Isparta Bölgespor U16 Kız Kros Takımı, 1500 metrede birinci oldu. Ayrıca, Bölgespor U18 Takımında yarışan Burak Yaldız ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

U16 ve U18 yaş grubunda gerçekleştirilen Bölgesel Kros Ligleri’nde ikinci kademe müsabakaları yedi ayrı ilde yapılan yarışmalarla tamamlandı. Geçen hafta İstanbul’da yapılan yarışmayla birlikte toplam 8 bölgedeki sonuçlarla birlikte Bölgesel Lig’in 2 kademesi de tamamlanmış oldu.

Denizli’de yapılan yarışmalarda İrem Erol, Meryem Tekal, Sude Güleş ve Sude Tuana Turan’dan oluşan Isparta Bölgespor U16 Kız Kros Takımı, 1500 metrede birinci oldu. Ayrıca, Bölgespor U18 Takımında yarışan Burak Yaldız ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Antrenörler Tuncay Kayacan, Bilge Öztürk ve Serdar Demirci’nin öğrencileri başarılarıyla göz doldurdular.

Diğer yandan, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik Spor Kulübü ise U18 Erkeklerde birinci, U16 Erkeklerde üçüncü oldu. U16 kızlarda Büşra Avcu, U18 kızlarda Sevgi Erdem üçüncü ve U18 Erkeklerde Abdulsselam Karahan üçüncü oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Yöneticisi Muammer Çankaya, Antrenör Arif Kara ve sporcularını kutlayarak, desteklerinden dolayı İl Müdürü Yakup Kütük’e teşekkür etti.

Öte yandan, Bölgesel Kros Ligi’nde ilk iki kademenin başarılı takımları, 30 Kasım’da Sakarya’da yapılacak olan finallerde yarışacak.

ISPARTA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

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