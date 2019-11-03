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Isparta 32 Spor, evinde 3 golle, 3 puanı aldı Bölgesel Amatör Lig: Isparta 32 Spor: 3 - Konya ...

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, bugün kendi saha ve seyircisi önünde Konya Ereğlispor'la oynadığı maçı 31'lik skorla kazandı. Teknik ekipte yaşanan değişikliğin ardından pembe yeşilliler, Hasan Şengün (Dobi Hasan) ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Isparta 32 Spor, evinde 3 golle, 3 puanı aldı Bölgesel Amatör Lig: Isparta 32 Spor: 3 - Konya Ereğlispor 1

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, bugün kendi saha ve seyircisi önünde Konya Ereğlispor’la oynadığı maçı 31'lik skorla kazandı. Teknik ekipte yaşanan değişikliğin ardından pembe yeşilliler, Hasan Şengün (Dobi Hasan) ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Isparta Atatürk Stadı’nda bugün oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi'nden Berk Çekal, Yaşar Can Daşdelen, Ayşenur Karakoç ve Ege Tünak isimli hakemler yönetti. Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, daire müdürleri, Ispartaspor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, önceki başkanlardan Başkan Bülent Sarıgül ve çok sayıda seyirci izledi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Ispartaspor, 3. dakikada Enes İlhan Yüksel’in golüyle 10 öne geçti. Rakip kalede etkili olan pembeyeşilliler, 38. dakikada Emre Bozatlı’nın golüyle farkı 2’ye çıkardı ve ilk yarının skorunu tayin etti: 20.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise bu kez Konya Ereğlispor oldu. 51. dakikada Isparta 32 Spor ceza sahasındaki karambolde kendini unutturan Konya Ereğlisporlu Erdi Balcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 21’e taşıdı. Bu golün şokunu kısa sürede atlatan Isparta 32 Spor'dan, 62. dakikada rakip kaleciyle karşı karşıya kalan Volkan Serim, takımını rahatlatan golü kaydetti: 31.
Karşılaşmanın 64. dakikasında ise Pembe Yeşilli Furkan Yıldırım ile Konya Ereğlisporlu Mustafa Baştin kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı.
Karşılaşmanın 85. dakikasında gole giden Isparta 32 Spor'dan Volkan Serim’in topunu ceza sahası dışında eliyle kesen kaleci Gökhan Yılmaz, kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Bu dakikalardan sonra Ereğlispor’un kalesine ise stoper Alper Günay geçti.
Karşılaşma Isparta 32 Spor’un 31’lik üstünlüğüyle sona ererken pembeyeşilliler, galibiyeti doyasıya kutladılar.
Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 11’e çıkartarak 5. sıraya yükselirken, rakibi Konya Ereğlispor ise 4 puanda kalarak 13. sıraya geriledi.

ISPARTA

03 Kasım 2019 Pazar

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