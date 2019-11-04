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Isparta'dan 'Yaşasın üreten, girişimci kadın' mesajı

İHA

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ve Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) tarafından kurulan 'İŞ'TE Kadın Atölye Merkezi'nde el emeği göz nuru çalışmalar yapılıyor.

Isparta'dan 'Yaşasın üreten, girişimci kadın' mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ve Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) tarafından kurulan 'İŞ'TE Kadın Atölye Merkezi'nde el emeği göz nuru çalışmalar yapılıyor.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun eşi Tuğba Seymenoğlu da etkinliğe katılarak gül bebek çalışmasına dahil oldu.
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Büyükçulcu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üreten kadınlara destek olmak amacıyla başlattığımız proje kapsamında İŞ’TE Kadın Mağazamızı Orduevi karşısında açtık. El Sanatları Galerisi olarak planladığımız merkezimizde work shop atölye çalışmaları başlattık. Hobi amaçlı olarak her dalda work shoplar düzenleyeceğiz. İlk work shop çalışmasını bugün sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu’nun eşi Tuğba hanım, ITSO Başkanımız Mustafa Tutar’ın eşi Dilek hanım ve Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyelerinin katılımı ile İŞ’TE Kadın mağazamızda başlattık. Fatma Çevikbaş hocamız bizlere gül bebek yapımını öğretti. Herkes kendi bebeğini yaptı. İnşallah, work shop çalışmalarımız devam edecek. Yaşasın üreten kadın, yaşasın girişimci kadın” dedi.

ISPARTA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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