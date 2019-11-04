Yeşil sahada ambulans krizi takımları sahadan çektirdi Mücadeleye ambulans ve sağlık görevlisi gelmeyince maçı terk ettiler

Isparta U16 Futbol Ligi B Grubu'nda Özel İdarespor ile Isparta Arena Park arasında oynanan maça sağlık görevlisi gelmeyince, takımlar yetkililere sitem ederek, ikinci yarıda maça çıkmadılar.

Isparta Özel İdare sahsında oynanan ve maça sağlık görevlisi gelmemesine rağmen karşılaşmanın hakemleri Mehmet Akif Demir, Ali İhsan Kahraman ve Haydar Baba müsabakayı başlattılar. İlk yarıdaki sakatlıklara müdahaleyi yöneticiler ve antrenörler yaptı. İlk yarısı 22 sona eren maçın ardından Özel İdarespor ile Isparta Arena Park antrenörleri ve yöneticileri, sağlık görevlisinin olmaması üzerine 2. yarıya çıkmayacaklarını söylediler.

Öte yandan, Isparta Arena Park Antrenörü Fatih Bozbaş, sporcu sağlığının her şeyden önce geldiğin belirterek, “Sağlık görevlisi gelmeyince 2. yarıda kalbimiz rahat etmedi ve 2 kulüp olarak maça çıkmadık. Sporcumuzun boğazına dili kaçsa veya daha büyük bir sağlık sorunu olsa bizim müdahale etme şansımız yok. O nedenle yetkililere sağlık görevlilerinin yanı sıra amatör maçlarda ambulansın önemini bir kez daha hatırlatmak istedik” dedi.

ISPARTA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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