Isparta’da yetim çocuklar bisikletlendiriliyor “İYİLİKDER’in kampanyası, tüm yetimler bisiklet sahibi oluncaya dek sürecek”

Isparta’da İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından sürdürülen çalışma ile yetim çocukların bisikletle buluşturulmasına devam edildi.

Kentte, yardıma muhtaç öğrenciler başta olmak üzere, birçok konuda destek sağlayan, aynı zamanda özellikle anne ve babaları bulunmayan çocuklara hassasiyetle yaklaşan İYİLİKDER, bisiklete sahip olmayan yetimleri bisikletle buluşturmayı sürdürüyor.

Yapılan organizasyonla, bir yandan bisiklet montajı yapan İYİLİKDER mensupları, diğer yandan tamamlanan hediyeleri yeni sahiplerine teslim ettiler.

Isparta’daki tüm yetimleri kapsaması amaçlanan projenin, bağışçıların desteği ile devam ettiği kaydedildi.

Evlerinde araba ve bisikletleri olmayan yetim çocuklara, bisiklet alınmasını hedefleyen proje çerçevesinde tüm yetimler, bisikletli oluncaya kadar çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

“Yetim çocuklarımızın hayatlarını bir dokunuş, bir tebessüm”

“Bu çalışma, yaşadığımız dönemin, en düşük standartlarında hayatlarını sürdürmekte olan çocuklarımızın, hayatlarına ve gönüllerine bir dokunuş, bir tebessüm temasını işlemektedir” diyen İYİLİKDER Başkanı Ramazan Toker, bağışçılara ve gönüllülere teşekkür ederken, “Eğer çevremizde ihtiyaç sahibi yetim çocuklarımız varsa bize ulaştırılsın” ifadelerini kullandı.

ISPARTA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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