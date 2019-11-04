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Eğirdir'deki 4.Altın Elma Optimist Yelken Yarışları ödül töreni ile tamamlandı Yelken Isparta İl ...

İHA

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019 Yılı Yelken Federasyonu İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarının dördüncüsü bu yıl 31 Ekim3 Kasım 2019 tarihleri arasında tamamlandı.

Eğirdir'deki 4.Altın Elma Optimist Yelken Yarışları ödül töreni ile tamamlandı Yelken Isparta İl Temsilcisi Şeref Ağartan: "Eğirdir’de büyük yarışların yapılabileceği notu düşüldü"

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019 Yılı Yelken Federasyonu İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarının dördüncüsü bu yıl 31 Ekim3 Kasım 2019 tarihleri arasında tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı ve Sakin Şehir Cittaslow koordinasyonunda düzenlenen ve Türkiye’nin önemli spor etkinlikleri arasında yer alan Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılan ödül töreni ile sona erdi.
Antalya Akdeniz Yelken Kulübü, Bodrum Yalıkavak Yelken Kulübü, Bodrum ERA Yelken Kulübü, Muğla Bodrum Büyükşehir Belediyespor Yelken Kulübü ve ev sahibi olarak Eğirdir Belediye Spor Yelken Kulübü olmak üzere toplam 5 kulüpten 66 sporcunun katıldığı yarışları, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından görevlendirilen Muğla, İstanbul, Sinop ve Isparta hakemleri yönetti.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da 2 Kasım 2019 Cumartesi günü Eğirdir'e gelerek yarışları izledi.
Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarının ikinci günü yapılan yarışların startını veren Vali Ömer Seymenoğlu na, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök de eşlik etti.
Altın Elma Optimist Yelken Yarışları dün yapılan ödül töreni ile sona erdi. Eğirdir Limanı'nda yapılan törene Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, daire müdürleri, vatandaş ve sporcu velileri katıldı.

Ağartan: "Eğirdir’de büyük yarışların yapılabileceği notu düşüldü"
4. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarına ev sahipliği yapan Eğirdir’in başarılı organizasyonuyla hakemler ve kulüplerden tam not aldığını kaydeden Yelken Isparta İl Temsilcisi Şeref Ağartan, “İlçemizde 3 gün boyunca yapılan 4. Altın Elma Optimist Yelken Yarışları oldukça güzel geçti. Yarış organizasyonundan kulüpler ve hakemler çok memnun kaldılar. Bir dahaki yarışların daha geniş çaplı olması dileğinde bulundular. Kulüp yerinin her türlü yarışa uygun olduğu söylenildi. Büyük yarışların yapılabileceği notu düşüldü.
Belediyemiz de üzerine düşeni yaptı. Hakem ve antrenörlere plaket ve gül ürünleri sepeti hediye etti. Tüm misafirlerimize öğle yemeği olarak 4 gün boyunca kumanya dağıttı. Sürekli çay ikramında bulundu. Hakemlerimizin konaklamalarını karşıladı. Elma ikramı yapıldı. Kaymakamımız Adem Çelik de hakem ve antrenörlere birer koli elma hediye etti.
Yarışın ikinci günü Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu da yarışları izlemek için Yeşilada açıklarında bizlere katıldı ve yarışın startını verdi. Aynı zamanda Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız da katıldı. Bu ilgiden de çok memnun olduk. Emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ISPARTA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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