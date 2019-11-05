Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağı Kendini ‘Kerata’ ile savundu ancak yediği tekmelerle yere düştü Yaşlı adamın yere düştüğünü gören kiracı koşarak kaçtı Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

Isparta’da, aralarında hukuki süreç devam eden dükkan sahibi ile iş adamı olan kiracısının cami çıkışındaki tartışması kavgaya dönüştü. Kiracısının ittiği yaşlı adam kendini ‘Kerata’ ile savunmaya çalıştı ancak başaramadı. Kiracı, yaşlı adamı tekmeleriyle yere düşürdükten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra göğsüne aldığı tekme darbeleri sebebiyle hastaneye başvuran dükkan sahibi yaşlı adam, darp raporu aldıktan sonra kiracısından şikayetçi oldu.

Olay, 2 Kasım akşamı Isparta Yedişehitler Mahallesi’ndeki Yedişehitler Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir kira kontratı ve tahliye konularıyla ilgili anlaşmazlık bulunan Y.B. isimli iş adamı ile işyeri sahibi Faruk Genç, cami kapısı önünde namaz çıkışı karşılaştı. Aralarında hukuksal süreç devam eden iş adamı Y.B. ile iş yeri sahibi Faruk Genç konuştuğu sırada bir anda tartışma çıktı. Çıkan tartışma caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

ISPARTA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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