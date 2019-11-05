Isparta Valiliği’nden İHA ve drone uyarısı

Isparta Valiliği, kentte sivil insansız hava araçları ve amatör havacılık faaliyetleri kapsamında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin bir uyarı yayımladı.

Uyarıda, Valilik Makamının 2019/1 sayılı Kararı gereğince, belirtilen sınır ve izinlere riayet etmeyen kişilerin drone ve insansız hava araçlarının aksaklığa meydan verilmesi halinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlimiz sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA ve DRONE), Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava araçlarının kullanımında uygulanacak usul ve esaslar ile ilgili Valilik Makamının 2019/1 sayılı Kararında "Uçuşa Yasak Bölgeler, Uçuş İzni, Uçuş Şartları ve Uçuş İzni Gereklilikleri" belirtilmesine rağmen, bazı kişi ve kurumlarca izinsiz veya uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapıldığı görülmektedir. Söz konusu Karar doğrultusunda hareket edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini, aksi takdirde bu tür uçuşlardaki İHA ve benzeri araçlar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilecektir” denildi.

ISPARTA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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